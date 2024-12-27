T.C.

KARACABEY

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Vekili tarafından Mahkememizde açılmış kamulaştırma bedelinin tespiti ile davalı adına kayıtlı tapunun iptali ile davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü adına tapuya tescil davalarında aşağıda malikleri, tapuda kayıtlı olduğu yer,ada, parsel numarası , vasfı ile kamulaştırılan alanı belirtilen ve davacı İdare tarafından kamulaştırılan taşınmazlar ile ilgili olarak 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 sayılı Yasanın 10. maddeleri kapsamındaki tescil davalarında; Kamulaştırma Kanununun ilgili maddesine göre belirlenecek kamulaştırma bedellerinin hak sahipleri adına Karacabey Vakıf Bank Şubesine yatırılacağı,Davalıların, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini davetiyenin tebliği tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,

Maliklerin çıkartılan meşruhatlı davetiyenin kendilerine tebliğinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin Bursa İdare Mahkemesi'ne yöneltilmesi gerektiği, 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve Mahkemenin tespit edeceği kamulaştırma bedeli üzerinden dava konusu taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına tescil edileceği,

Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluklarında yargılama ve işlem yapılacağı hususları ayrı ayrı ihtar olunur. Keyfiyet ilanen tebliğ olunur.

Kamulaştırma ve yargılama ile ilgili diğer bilgiler aşağıdadır.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

Dosya No İl-İlçe Köy Ada-Parsel Yüzölçümü Vasfı Malik/ler Kamulaştırılacak Alan

2024/642 Esas Bursa

Karacabey Karakoca

Mahallesi 2890 parsel 5.500,00m² Tarla Kadriye Turlin ve diğerleri 20,49 m² mülkiyet

1.568,02 m² irtifak ² 2024/643 Esas Bursa Karacabey KarakocaMahallesi 2959 parsel 11.750,00 m² Tarla Hasan Kurban 1.889,21m²irtifak 2024/644 Esas Bursa Karacabey Subaşı Mahallesi 1215parsel 8.500,00 m² Tarla Erol Aygüneş ve diğerleri 912,82 m² irtifak 2024/645 Esas Bursa Karacabey Subaşı Mahallesi 1283 parsel 5.350,00 m² Tarla Önder Matlı 1.100,48 m² irtifak 2024/646 Esas Bursa Karacabey Subaşı Mahallesi 1310parsel 8.200,00 m² Tarla Necla Bayır

Gürşen Tetik

Behçet Tetik

Saniye Barlas 16,82 m² mülkiyet

653,74m² irtifak 2024/647 Esas Bursa Karacabey Subaşı Mahallesi 1684 parsel 4.700,00 m² Tarla Ziya Akdağ 20,50 m² mülkiyet

1.460,67 m² irtifak 2024/648 Esas Bursa Karacabey Subaşı Mahallesi 1760 parsel 6.500,00 m² Tarla Fevziye Parakat 614,85 m² irtifak 2024/649 Esas Bursa Karacabey Subaşı Mahallesi 1765 parsel 14.650,00 m² Tarla Hatice Dalkılıç ve diğerleri 727,70 m² irtifak 2024/650 Esas Bursa Karacabey Subaşı Mahallesi 1925 parsel 3.100,00 m² Tarla Ramazan Özkul 17,21 m² mülkiyet

464,39 m² irtifak 2024/651 Esas Bursa Karacabey Subaşı Mahallesi 1834 parsel 1.416,00 m² Tarla Remzi Sütcü 190,63 m² irtifak 2024/652 Esas Bursa Karacabey Subaşı Mahallesi 2018 parsel 4.000,00 m² Tarla Akgül Kabak 266,31 m² irtifak 2024/653 Esas Bursa Karacabey Subaşı Mahallesi 2023 parsel 10.150,00 m² Tarla Büşra Azak 2,44 m²mülkiyet

382,77 m² irtifak 2024/654 Esas Bursa Karacabey SubaşıMahallesi 2399 parsel 2.850,00 m² Tarla Yaşar Özcan 366,30 m²irtifak 2024/655Esas Bursa Karacabey Subaşı

Mahallesi 2121 parsel 1.558,00 m² Tarla Ömer Şahin Anbar 178,04 m² irtifak 2024/656 Esas Bursa Karacabey Seyran Mahallesi 1106 parsel 25.000,00 m² Tarla Erol Özkayan 19,18m²mülkiyet1.215,33m²irtifak 2024/657 Esas Bursa Karacabey Seyran Mahallesi 1174 parsel 1.976,00 m² Tarla Fatih Baş 114,79 m² irtifak 2024/658 Esas Bursa Karacabey Seyran Mahallesi 844 parsel 8.150,00 m² Tarla Ermaksan Makina San. ve Tic. A. Şirk. 641,20m² irtifak 2024/659Esas Bursa

Karacabey SeyranMahallesi 846 parsel 8.000,00 m² Tarla Ermaksan Makina

San. Ve Tic. A. Şirk. 627,53 m² irtifak 2024/660Esas Bursa

Karacabey Seyran Mahallesi 860 parsel 7.500,00 m² Tarla Gülsüm Yılmaz

Necat Yılmaz

Dursun Yılmaz

Gönül Aksoy

Ramazan Yılmaz 833,59m² irtifak 2024/661 Esas Bursa Karacabey SeyranMahallesi 991 parsel 5.400,00 m² Tarla Muzaffer Kılıç 400,39 m²irtifak 2024/662 Esas Bursa

Karacabey Seyran Mahallesi 1159 parsel 249,00 m² Kanalet Müsamettin Yandık ve diğerleri 25,15 m² irtifak 2024/663 Esas Bursa

Karacabey Seyran Mahallesi 1749 parsel 6.700,00 m² Tarla Hayriye Alpdoğan 562,64m²irtifak 2024/664 Esas Bursa

Karacabey Seyran

Mahallesi 1845 parsel 6.200,00m² Tarla Oya Yılmaz 221,97 m²irtifak 2024/665 Esas Bursa

Karacabey Seyran

Mahallesi 1869 parsel 11.300,00 m² Tarla Ermaksan Makina San. ve Tic. A. Tic. 34,34 m²mülkiyet

1.406,93m² irtifak