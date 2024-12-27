Giriş Tarihi: 28.12.2024 00:00
T.C.
KARACABEY
3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Vekili tarafından Mahkememizde açılmış kamulaştırma bedelinin tespiti ile davalı adına kayıtlı tapunun iptali ile davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü adına tapuya tescil davalarında aşağıda malikleri, tapuda kayıtlı olduğu yer,ada, parsel numarası , vasfı ile kamulaştırılan alanı belirtilen ve davacı İdare tarafından kamulaştırılan taşınmazlar ile ilgili olarak 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 sayılı Yasanın 10. maddeleri kapsamındaki tescil davalarında; Kamulaştırma Kanununun ilgili maddesine göre belirlenecek kamulaştırma bedellerinin hak sahipleri adına Karacabey Vakıf Bank Şubesine yatırılacağı,Davalıların, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini davetiyenin tebliği tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,
Maliklerin çıkartılan meşruhatlı davetiyenin kendilerine tebliğinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin Bursa İdare Mahkemesi'ne yöneltilmesi gerektiği, 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve Mahkemenin tespit edeceği kamulaştırma bedeli üzerinden dava konusu taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına tescil edileceği,
Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluklarında yargılama ve işlem yapılacağı hususları ayrı ayrı ihtar olunur. Keyfiyet ilanen tebliğ olunur.
Kamulaştırma ve yargılama ile ilgili diğer bilgiler aşağıdadır.
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
|Dosya No
|İl-İlçe
|Köy
|Ada-Parsel
|Yüzölçümü
|Vasfı
|Malik/ler
|Kamulaştırılacak Alan
|2024/642 Esas
|Bursa
Karacabey
|Karakoca
Mahallesi
|2890 parsel
|5.500,00m²
|Tarla
|Kadriye Turlin ve diğerleri
|20,49 m² mülkiyet
1.568,02 m² irtifak ²
|2024/643 Esas
|Bursa Karacabey
|KarakocaMahallesi
|2959 parsel
|11.750,00 m²
|Tarla
|Hasan Kurban
|1.889,21m²irtifak
|2024/644 Esas
|Bursa Karacabey
|Subaşı Mahallesi
|1215parsel
|8.500,00 m²
|Tarla
|Erol Aygüneş ve diğerleri
|912,82 m² irtifak
|2024/645 Esas
|Bursa Karacabey
|Subaşı Mahallesi
|1283 parsel
|5.350,00 m²
|Tarla
|Önder Matlı
|1.100,48 m² irtifak
|2024/646 Esas
|Bursa Karacabey
|Subaşı Mahallesi
|1310parsel
|8.200,00 m²
|Tarla
|Necla Bayır
Gürşen Tetik
Behçet Tetik
Saniye Barlas
|16,82 m² mülkiyet
653,74m² irtifak
|2024/647 Esas
|Bursa Karacabey
|Subaşı Mahallesi
|1684 parsel
|4.700,00 m²
|Tarla
|Ziya Akdağ
|20,50 m² mülkiyet
1.460,67 m² irtifak
|2024/648 Esas
|Bursa Karacabey
|Subaşı Mahallesi
|1760 parsel
|6.500,00 m²
|Tarla
|Fevziye Parakat
|614,85 m² irtifak
|2024/649 Esas
|Bursa Karacabey
|Subaşı Mahallesi
|1765 parsel
|14.650,00 m²
|Tarla
|Hatice Dalkılıç ve diğerleri
|727,70 m² irtifak
|2024/650 Esas
|Bursa Karacabey
|Subaşı Mahallesi
|1925 parsel
|3.100,00 m²
|Tarla
|Ramazan Özkul
|17,21 m² mülkiyet
464,39 m² irtifak
|2024/651 Esas
|Bursa Karacabey
|Subaşı Mahallesi
|1834 parsel
|1.416,00 m²
|Tarla
|Remzi Sütcü
|190,63 m² irtifak
|2024/652 Esas
|Bursa Karacabey
|Subaşı Mahallesi
|2018 parsel
|4.000,00 m²
|Tarla
|Akgül Kabak
|266,31 m² irtifak
|2024/653 Esas
|Bursa Karacabey
|Subaşı Mahallesi
|2023 parsel
|10.150,00 m²
|Tarla
|Büşra Azak
|2,44 m²mülkiyet
382,77 m² irtifak
|2024/654 Esas
|Bursa Karacabey
|SubaşıMahallesi
|2399 parsel
|2.850,00 m²
|Tarla
|Yaşar Özcan
|366,30 m²irtifak
|2024/655Esas
|Bursa Karacabey
|Subaşı
Mahallesi
|2121 parsel
|1.558,00 m²
|Tarla
|Ömer Şahin Anbar
|178,04 m² irtifak
|2024/656 Esas
|Bursa Karacabey
|Seyran Mahallesi
|1106 parsel
|25.000,00 m²
|Tarla
|Erol Özkayan
|19,18m²mülkiyet1.215,33m²irtifak
|2024/657 Esas
|Bursa Karacabey
|Seyran Mahallesi
|1174 parsel
|1.976,00 m²
|Tarla
|Fatih Baş
|114,79 m² irtifak
|2024/658 Esas
|Bursa Karacabey
|Seyran Mahallesi
|844 parsel
|8.150,00 m²
|Tarla
|Ermaksan Makina San. ve Tic. A. Şirk.
|641,20m² irtifak
|2024/659Esas
|Bursa
Karacabey
|SeyranMahallesi
|846 parsel
|8.000,00 m²
|Tarla
|Ermaksan Makina
San. Ve Tic. A. Şirk.
|627,53 m² irtifak
|2024/660Esas
|Bursa
Karacabey
|Seyran Mahallesi
|860 parsel
|7.500,00 m²
|Tarla
|Gülsüm Yılmaz
Necat Yılmaz
Dursun Yılmaz
Gönül Aksoy
Ramazan Yılmaz
|833,59m² irtifak
|2024/661 Esas
|Bursa Karacabey
|SeyranMahallesi
|991 parsel
|5.400,00 m²
|Tarla
|Muzaffer Kılıç
|400,39 m²irtifak
|2024/662 Esas
|Bursa
Karacabey
|Seyran Mahallesi
|1159 parsel
|249,00 m²
|Kanalet
|Müsamettin Yandık ve diğerleri
|25,15 m² irtifak
|2024/663 Esas
|Bursa
Karacabey
|Seyran Mahallesi
|1749 parsel
|6.700,00 m²
|Tarla
|Hayriye Alpdoğan
|562,64m²irtifak
|2024/664 Esas
|Bursa
Karacabey
|Seyran
Mahallesi
|1845 parsel
|6.200,00m²
|Tarla
|Oya Yılmaz
|221,97 m²irtifak
|2024/665 Esas
|Bursa
Karacabey
|Seyran
Mahallesi
|1869 parsel
|11.300,00 m²
|Tarla
|Ermaksan Makina San. ve Tic. A. Tic.
|34,34 m²mülkiyet
1.406,93m² irtifak
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02147281