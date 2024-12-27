T.C.

REYHANLI

3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO : 2016/31 Esas

KARAR NO : 2024/164

C.SAV.ESAS NO : 2016/92

SANIK : KEMAL FADIL, AHMED ve RAHME oğlu, 1985 İDLİB doğumlu, , ,mah/köy, Cilt no: , Aile sıra no: , Sıra no:nüfusunda kayıtlı.

SUÇ : Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi

SUÇ TARİHİ : 26/11/2015

UYGULANAN KANUN MAD. : Türk Ceza Kanunu 165/1

VERİLEN CEZA MİKTARI : DÜŞME

KARAR TARİHİ : 04/04/2024

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık Kemal FADIL hakkında Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanığa (DÜŞME) kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden gerekçeli karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 2 Hafta süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 24.12.2024