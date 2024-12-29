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T.C. CEYHAN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/87 Esas

Davacı tarafından aleyhinize açılan dava konusu Adana ili Ceyhan ilçesi Durhasandede Mahallesi 365 parsel ile Adana ili Ceyhan ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi 1082 ada 1 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonucunda verilen ara karar gereği Adana ili Ceyhan İlçesi, Durhasandede Mah/Köyü, Cilt No: 39, Hane No:53 'da nüfusa kayıtlı Mehmet ve Sevinç'den olma İstanbul 11/11/1967 d.lu 19162053748 T.C. kimlik numaralı Alpay İnci'ye ilanen tebligat yapılmasına karar verilmekle;

Mahkememizce dava dilekçesinde tespit edilebilen sisteme kayıtlı adreslerinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış ancak tebliğin yapılamadığı, yapılan adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün 06/12/2024 tarihli celsede ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 20/02/2025 günü saat: 11:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, HMK 122.1 Maddesi uyarınca 2 haftalık kesin süre içerisinde cevap dilekçesi verebileceğiniz, Aksi taktirde H.M.K.'nun 147/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı, yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.