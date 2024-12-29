İ L A N

T.C. EZİNE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/365 Esas 17/05/2024

Konu : Gaiplik İlanı

MALİYE HAZİNESİ ile ELENİ İSTANBULLU arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Davacı vekili; Çanakkale ili, Bozcaada ilçesi, Alaybey Mahallesinde bulunan 466 ada 19 parsel sayılı taşınmazın hissedar malikleri Eleni İstanbullu ve Elpida İstanbullu'ya temsilen Bozcaada Sulh Hukuk Mahkemesinin 18/02/2009 tarih ve 2009/6 Esas ve 2009/6 Karar sayılı ilamı ile kayyım tayin edildiğini, parsel numarası belirtilen taşınmaz malın kullanım bedelinden dolayı tahsil edilen tutarların Halk Bankası Çanakkale Şubesinin AK009022 nolu hesabında en yüksek vadeli mevduata verilen faiz oranında 35 günlük vadeli hesapta bu güne kadar bu şekilde yönetilmeye devam edildiğini, Çanakkale ili, Bozcaada ilçesi, Alaybey Mahallesinde bulunan 466 ada 19 parsel sayılı taşınmazın hissedarı Eleni İstanbullu ve Elpida İstanbullu hakkında mahkeme tarafından verilen kayyımlık süresinin 10 yılı doldurduğundan, gaipliğine karar verilerek 10 yıldır kayyım tarafından idare edilen malvarlıklarının Hazineye intikaline karar verilmesini talep etmiş olup, sağ ise kendisinin müracaat etmesi değilse, gaipliği istenen Eleni İstanbullu ve Elpida İstanbullu' nun gaipliğine karar verilebilmesi için hakkında bilgisi bulunan kimselerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize sözlü veya yazılı olarak bilgi vermeleri ve mahkememizde hazır bulunmaları hususu ilanen tebliğ olunur. 17/05/2024