T.C. KAHRAMANMARAŞ

9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/104 Esas

İLAN

Davacı , NESRİN YAŞ ile Davalılar , KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ, MALİYE HAZİNESİ, ONİKİŞUBAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle; Davaya konu Kahramanmaraş ili, Onikişubat İlçesi,Tekir mahallesinde bulunan Fen bilirkişi'nin 19/04/2024 tarihli Bilirkişi raporunda (A) harfi ile gösterilen toplam 3551,76 m² miktarındaki dava konusu taşınmazın Doğusu, Batısı ve Kuzeyi'nin tapulama harici olarak kullanılan taşınmazlar olduğu, Güneyi'nin ise 158 ada 41 nolu tapulu taşınmaz ile çevrili taşınmazı Davacı Zekeriye ve Fatma kızı, 01/02/1977 doğ. Osmaniye doğumlu,47626941010T.C kimlik numaralı Nesrin YAŞ zilyetliğin devri yolu ile uzun bir zamandır aralıksız olarak nizasız ve fasılasız olarak kendi zilyet ve tasarrufu altında olduğundan bahisle taşınmazın adına TESCİLİNE karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Yukarıda belirtilen dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise, iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2023/104 Esas sayılı dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.