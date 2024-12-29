T.C.

PÜTÜRGE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2024/151

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : MALATYA İLİ PÜTÜRGE İLÇESİ

MAHALLESİ : ÇENGELLİ MAHALLESİ

PARSEL NO : 256, 257, 261

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DAVALI : ALİ CAHİT POLAT, GÜLCAN ULUTAŞ, ÖMER POLAT, ŞEFİKA POLAT, VAHİT POLAT

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Malatya ili, Pütürge ilçesi, Çengelli Mahallesi, 256, 257, 261 parsel sayılı taşınmazların davalıya ait hissesinin 05/04/2023 tarih ve 7452 sayılı kanunla yasalaşan 24/02/2023 tarih ve 126 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 7. Maddesi gereğince, 4650 sayılı kanunla Değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10.maddesine göre kamulaştırıldığı bildirilerek kamulaştırma bedelinin tespitine karar verilmesi talep edilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/151 esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun4650 Sayılı Kanun ile Değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur.