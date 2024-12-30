T.C.

GEMLİK

SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/896 Esas 1

İLANDIR

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın giderilmesi davası nedeniyle; Yapılan tüm aramalara rağmen adres bilgileri tespit edilemeyen Mehmet ve Ferah oğlu 06/06/1968 doğumlu, Birol AKKAN adına çıkartılan tebligatın iade edildiği ve tebligata yarar açık adresinin tespit edilememesi nedeni ile Tebligat Kanunun 28. Maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup, duruşmanın atılı bulunduğu 09/04/2025 tarih saat 09.45 de Dava Dilekçesi ile Tensip Zaptına ilişkin olarak, belirlenen günde ÖN İNCELEME DURUŞMASI yapılacağı, taraflar sulhe ve arabuluculuğa teşvik edileceğinden sulh için hazırlığı yapmanız duruşmaya taraflardan birinin gelmesi ve davaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve tebliğden itibaren 2 haftalık kesin sürede tarafların dilekçede gösterdikleri ancak henüz sunmadıkları belgeleri sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilmesi amacıyla açıklamayı yapmaları süresinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer taraf da takip etmez ise dosyanın işlemden kaldırılacağı hususu ihtar ve tebliğ olunur. 7/12/2024

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