T.C. İNEBOLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/125 Esas

Davacı DSİ Genel Müdürlüğü tarafından mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davalı ZEYNEL ve GÜLSEL oğlu 21/09/1971 doğumlu, 391*****292 T.C. Kimlik numaralı Akif YILMAZ'ın mahkememizce yapılan araştırmalar sonucunda açık adresleri tespit edilemediğinden, dava dilekçesi, bilirkişi raporunun özeti ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.Dava dilekçesi özetle; Kastamonu İli, Abana İlçesi, Merkez Mahallesi, 48 ada 45 ve 105 parsel no ile kayıtlı 141,09 m² ve 54,77 m²yüz ölçümüne sahip taşınmazların davalıların hissesine tekamül eden kısmının DSİ Genel Müdürlüğü adına tapuya tesciline karar verilmesi dava ve talep edilmiştir.

Bilirkişi heyetinin raporlarında davalılar adına ödenmesi gereken toplam kamulaştırma bedeli 380.261,54 TL olarak hesaplanmıştır.

Duruşma Günü: 22/01/2025 günü saat: 10:25'de İnebolu Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde 6100 sayılı HMK 320 ve 321 maddeleri uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, bilirkişi raporu ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02147374