T.C. LÜLEBURGAZ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN İLAN

ESAS NO : 2022/1876 Esas

DAVALI : SABRİYE SARICA

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı, Mithat Şen tarafından Kırklareli İli, Lüleburgaz Ayvalı köyü hudutları dahilinde 7, 163, 164, 509, 859, 1853, 2158, 2164, 501, 858, 2163, 2251, 2252, 2350, 2389, 495, 1344, 1647, 1879, 2261, 2300, 2022, 2023, 2157 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi Kırkköy Köyü, Cilt No:31, Hane No: 87'de nüfusa kayıtlı 5*********2 TC Kimlik numaralı Dahili Davalı Sabriye Sarıca'ya tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından 09/04/2025 günü saat: 12:05'de duruşmada hazır bulunması ihtar ve tebliğ olunur.

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