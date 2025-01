T.C.

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

II.TAHSİLAT DAİRE BAŞKANLIĞINDAN

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI



Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nca, amme borcundan dolayı hacizli bulunan ve aşağıda tapu kaydı, adresi, özellikleri ve muhammen değerleri belirtilen gayrimenkuller, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun Fon'a vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde açık artırma sureti ile satışa çıkarılacaktır.



SATIŞA ÇIKARILAN



1. GAYRİMENKULÜN

DOSYA NO : 2003/08

TAPU KAYDI : Kocaeli İli, Başiskele İlçesi, Ş. Yeniköy Mahallesi, 123 ada, 2 parsel numaralarında kayıtlı, 16.108 m² alanlı arsa.

ADRESİ : Sepetlipınar Mahallesi, Sanayi Caddesi, 123 ada, 2 parsel Başiskele / KOCAELİ

İMAR DURUMU : Başiskele Belediye Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre 13.11.2014 tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı dışında kaldığı, kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında yer aldığı, bu bölgede yapılaşmaya müsaade edilmediği, tüm parsellerin jeolojik açıdan uygun olmayan alan içinde olduğu bildirilmiştir

HALİHAZIR DURUMU : Satışa konu taşınmaz; 16.108 m² alanlı arsa vasfındadır. Üzerinde herhangi bir yapı yoktur. Düz arazi yapısına sahiptir. Ulaşımı kolaydır. Taşınmaz sahil şeridinde yer almakta olup depolama ve lojistik açısından yoğun bir bölgede yer almaktadır. Taşınmaz kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kaldığından alternatif kullanım seçeneği bulunmamaktadır. Bölgenin alt ve üst yapı imkanları yeterli seviyededir. Kamu hizmetlerinden istifade tamdır.

MUHAMMEN DEĞERİ: Satışa konu taşınmaza, Satış Komisyonu tarafından 90.000.000 TL (DoksanmilyonTürkLirası) değer takdir edilmiştir.

İHALENİN YAPILACAĞI YER, GÜN VE SAAT: TMSF Binası, Büyükdere Caddesi No: 143 Asma Kat Konferans Salonu Esentepe / İSTANBUL

Birinci Satış Günü : 22/01/2025 ve saat 11:00-11:02

İkinci Satış Günü : 29/01/2025 ve saat 11:00-11:02

İrtibat Telefonu : (0212) 340 11 90 – (0212) 340 24 11 www.tmsf.org.tr





2. GAYRİMENKULÜN



DOSYA NO : 2003/08

TAPU KAYDI : Kocaeli İli, Başiskele İlçesi, Ş. Yeniköy Mahallesi, 126 ada, 5 parsel numaralarında kayıtlı, 563,62 m2 alanlı arsa

ADRESİ : Sepetlipınar Mahallesi, Sanayi Caddesi, 126 ada, 5 parsel Başiskele / KOCAELİ

İMAR DURUMU : Başiskele Belediye Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre 13.11.2014 tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı dışında kaldığı, kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında yer aldığı, bu bölgede yapılaşmaya müsaade edilmediği, tüm parsellerin jeolojik açıdan uygun olmayan alan içinde olduğu bildirilmiştir

HALİHAZIR DURUMU : Satışa konu taşınmaz; 563,62 m² alanlı arsa vasfındadır. Üzerinde herhangi bir yapı yoktur. Düz arazi yapısına sahiptir. Ulaşımı kolaydır.Taşınmaz sahil şeridinde yer almakta olup depolama ve lojistik açısından yoğun bir bölgede yer almaktadır. Taşınmaz kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kaldığından alternatif kullanım seçeneği bulunmamaktadır. Bölgenin alt ve üst yapı imkanları yeterli seviyededir. Kamu hizmetlerinden istifade tamdır.

MUHAMMEN DEĞERİ: Satışa konu taşınmaza, Satış Komisyonu tarafından 3.400.000 TL (ÜçmilyondörtyüzbinTürkLirası) değer takdir edilmiştir.

İHALENİN YAPILACAĞI YER, GÜN VE SAAT: TMSF Binası, Büyükdere Caddesi No: 143 Asma Kat Konferans Salonu Esentepe / İSTANBUL

Birinci Satış Günü : 22/01/2025 ve saat 11:03-11:05

İkinci Satış Günü : 29/01.2025 ve saat 11:03-11:05

İrtibat Telefonu : (0212) 340 11 90 – (0212) 340 24 11 www.tmsf.org.tr



3. GAYRİMENKULÜN



DOSYA NO : 2003/08

TAPU KAYDI : Kocaeli İli, Başiskele İlçesi, Ş. Yeniköy Mahallesi, 117 ada, 2 parsel numaralarında kayıtlı, 198,44 m2 alanlı arsa

ADRESİ : Sepetlipınar Mahallesi, Sanayi Caddesi, 117 ada, 2 parsel Başiskele / KOCAELİ

İMAR DURUMU : Başiskele Belediye Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre 13.11.2014 tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı dışında kaldığı, kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında yer aldığı, bu bölgede yapılaşmaya müsaade edilmediği, tüm parsellerin jeolojik açıdan uygun olmayan alan içinde olduğu bildirilmiştir

HALİHAZIR DURUMU : Satışa konu taşınmaz; 198,44 m² alanlı arsa vasfındadır. Üzerinde herhangi bir yapı yoktur. Düz arazi yapısına sahiptir. Ulaşımı kısıtlıdır. Taşınmaz sahil şeridinde yer almakta olup depolama ve lojistik açısından yoğun bir bölgede yer almaktadır. Taşınmaz kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kaldığından alternatif kullanım seçeneği bulunmamaktadır. Bölgenin alt ve üst yapı imkanları yeterli seviyededir. Kamu hizmetlerinden istifade tamdır.

MUHAMMEN DEĞERİ: Satışa konu taşınmaza, Satış Komisyonu tarafından 400.000 TL (DörtyüzbinTürkLirası) değer takdir edilmiştir.

İHALENİN YAPILACAĞI YER, GÜN VE SAAT: TMSF Binası, Büyükdere Caddesi No: 143 Asma Kat Konferans Salonu Esentepe / İSTANBUL

Birinci Satış Günü : 22/01/2025 ve saat 11:06-11:08

İkinci Satış Günü : 29/01.2025 ve saat 11:06-11:08

İrtibat Telefonu : (0212) 340 11 90 – (0212) 340 24 11 www.tmsf.org.tr



4. ve 5. GAYRİMENKULLERİN;



DOSYA NO : 2002/02

TAPU KAYDI: Balıkesir ili, Bandırma ilçesi, Bentbaşı Mahallesinde kain; 109 ada, 4 parselde kayıtlı, arsa alanı 101,43 m² olan avlulu kargir ev niteliğindeki taşınmazın 1/40 ve 1/30 hissesi

ADRESİ: Bentbaşı Mahallesi, 8000 Sok. No:26-26A Bandırma / BALIKESİR

İMAR DURUMU : Satışa konu taşınmaz ile ilgili şifahen edinilen bilgiye göre konu parsel, 07.12.2006 tarihli 171 sayılı onaylı Bandırma Uygulama İmar Planı kapsamında, bitişik nizam ticaret alanı lejantında kalmakta olduğu, Hmax: 15.50 m. (5 Kat ) maks derinlik 11,50 m. yapılaşma şartlarına tabi olduğunu, parselin yola cephesinin 5,75 m. olduğunu ve gerekli cephe şartını sağlamadığı için tek başına yapılaşma hakkı bulunmadığını ancak kurul kararı sonrası durumun kesinlik kazanacağı bilgisi öğrenilmiştir.

HALİHAZIR DURUMU: Parsel 101,43 m² alana ve geometrik olarak dikdörtgen şekle sahiptir. Parselin kuzeyinden yola cephesi bulunmaktadır. Kadastro ve Belediyeden alınan bilgilere göre parselin yola cephesi 5,75 m. derinliği ise 17,50 m. dir. Parsel zemini düz olup cephe olduğu yol ile aynı kottadır. Parselin kuzeyinden yola cephesi bulunmaktadır. Bina zemin kat ve 1 normal kattan oluşmaktadır. Her iki kat ayrı ayrı konut amaçlı kullanılmaktadır. Zemin kat 70 m², 1.kat ise 57 m² ve 13 m² teras alanından oluşmaktadır.

İHALENİN YAPILACAĞI YER, MUHAMMEN DEĞERİ, GÜN VE SAAT: TMSF Binası, Büyükdere Caddesi No: 143 Asma Kat Konferans Salonu Esentepe / İSTANBUL adresinde aşağıdaki tabloda gösterilen ve Satış Komisyonu tarafından takdir edilen değer üzerinden belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.

Satış Sıra No Hissesi Muhammen Değeri (TL) Birinci Satış Tarihi İkinci Satış Tarihi Satış Saatleri 4 1/40 70.000 TL 22.01.2025 29.01.2025 11:09-11:11 5 1/30 93.000 TL 22.01.2025 29.01.2025 11:12-11:14

Artırmaya iştirak edeceklerin satışına katılmak istedikleri her gayrimenkul için, tespit edilen muhammen bedelin % 7,5 tutarında teminat yatırmaları, teminat olarak nakit para verilmesi halinde, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O İstanbul Avrupa Kurumsal Merkezi Şubesindeki TR630001500158007294368253 numaralı TL hesabına yatırıldığına dair dekontun, nakit para verilmediği taktirde; Bankalar ve/veya Katılım Bankaları tarafından verilen şartsız, kesin ve süresiz nitelikli teminat mektubu veya aynı tutarda Hazine tahvil ve bonoları ve Hükümetçe belli edilen milli esham ve tahvilatın (Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanıyla değerlendirilir.) en geç satış günü, satış saatine kadar Satış Komisyonu'na teslim etmeleri gerekmektedir. Teminatı yatıran gerçek ve tüzel kişilerin (İhale katılımcılarından gerçek kişilerin kimlik aslı ile kimlik fotokopilerini, tüzel kişilerin tüzel kişiyi temsile yetkili kişinin yetkili olduğunu gösterir belgeyi, vekil olarak katılıyor ise, vekaletnamenin aslını satış saatine kadar Satış Komisyonuna teslim etmesi gerekmektedir.) kimlik tespiti yapıldıktan sonra her bir katılımcıya 1 adet bayrak numarası verilir. Gayrimenkul satışı açık artırma sureti yapılacak olup, birinci satışta, gayrimenkul muhammen değerinin % 75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla, ikinci satış gününde, aynı yerde ve saatte artırmaya çıkarılacaktır. İkinci artırmada, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Aksi takdirde ihale yapılmaz.

Satış peşin para iledir. Alıcıya talebi halinde 15 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Satış bedelinin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O İstanbul Avrupa Kurumsal Merkezi Şubesindeki TR580001500158007294368246 numaralı TL hesabına yatırıldığına dair dekontun ibraz edilmesi gerekmektedir. İhale her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse, ihale bedelini derhal veya verilen mühlet içinde ödemekle mükelleftir. Aksi takdirde, ihale feshedilir ve gayrimenkul Satış Komisyonu'nca 7 gün içinde artırmaya çıkarılır. Bu artırmada alakadarlara herhangi bir tebligat yapılmaz. Yalnız ilanla iktifa olunur. Bu satışta gayrimenkul, rüçhanlı alacaklar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Birinci defa kendisine ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan mesul olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiye, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil dairesince tahsil olunur. Faiz birinci ihale bedeli üzerinde hesaplanacak tecil faizi oranında hesap edilir Gayrimenkul rehni suretiyle sağlanmış muaccel borçlar alıcıya devredilmez. Satış bedelinden tercihen ödenir. 31/07/2004 tarihli ve 25539 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 5228 sayılı Bazı Kanunlarda ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna göre; Bankacılık Kanunu uyarınca; mal ve hakların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na teslimi ile bunların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından (müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi, bu Fonun devraldığı alacakların tahsili amacıyla, bunların teminatını oluşturan mal ve hakların (müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi, ve temettü hariç ortaklık haklarıyla yönetim ve denetimleri devralanın şirketlerin aktiflerinin Fon alacaklarının tahsili amacıyla (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) teslimi KDV'den muaftır. Ancak bu muafiyet işlem bedelinden (Satış bedelinden) Fon'a intikal eden (ayrılacak olan) tutarla orantılı olarak uygulanır. KDV muafiyetinin olmadığı kısım ile ilgili olarak doğacak KDV bedelinden "İhaleyi Kazanan" sorumludur. İhale işlemleri damga vergisi ve tellaliye resminden muaftır. Gayrimenkul hakkında verilen bilgiler ve her türlü ilan taahhüt niteliğinde olmayıp, genel bilgi niteliğindedir. İhaleye iştirak edenlerin satışa sunulan gayrimenkulleri önceden mevcut haliyle görmüş, incelemiş olduğu kabul edilir. Alıcı, Türk Borçlar Kanununun 246'ncı maddesinin atıfta bulunduğu hükümlerden feragat ettiğini ve Kanunun 280'nci maddesinin uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satış ilanında dizgi ve baskı hatası olması halinde ihale anında yapılan açıklamalar esas alınır. Gayrimenkullerin tapu devir tescil işlemi, satış bedelinin tamamı ödendikten ve ihale kesinleştikten sonra gerçekleştirilecektir. Satışa iştirak edenler şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılırlar. Yukarıda yazılı hususlardan başka bilgi almak ve şartnameyi incelemek isteyenler, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu II.Tahsilat Daire Başkanlığına, her bir gayrimenkule ait satış ilanında belirtilen dosya ve sıra numarası ile müracaat edebilirler. İşbu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri yer alan ancak satış ilanı tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olacağı ilan ve tebliğ olunur.

İrtibat Telefonu : 0 212 340 22 82 www.tmsf.org.tr DOSYA NO : 2010/01TAPU KAYDI: İstanbul ili, Fatih ilçesi, Kürkçü Başı Mahallesi, 1111 ada, 57 parselde kayıtlı, 1. Bodrum kat, 3 bağımsız bölüm numaralı, mesken niteliğindeki taşınmazın 3/8 hissesiADRESİ: Aksaray Mahallesi, Abacı Mahmut Sok. Filiz Apt. No:5 D:3 Fatih / İSTANBULİMAR DURUMU: Fatih Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden temin edilen 16.12.2024 tarihli ve E-86170071-115.02.01-9291/27657 sayılı imar durum belgesine göre Fatih ilçesi, Aksaray Mahallesi, 1111 ada 57 parsel sayılı yer İstanbul IV Numaralı, İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları, İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarınca uygun bulunarak Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 04.10.2012 tarihinde onaylanan, Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) Kentsel, Tarihi, Kentsel Arkeolojik, I.Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında, 3. Derece Koruma Bölgesinde, kısmen yol kısmen konut alanında kalmakta olup konut alanında kalan kısımlar H: 12.50 mt. irtifa almaktadır. Ana taşınmazın konumlu olduğu 1111 ada, 57 no.lu parsel; amorf bir yapıya sahiptir. Ana taşınmaz; betonarme karkas sistemde, bitişik nizamda, 3/B yapı sınıfında 1973 yılında inşa edilmiştir.HALİHAZIR DURUMU: Satışa konu bağımsızın bulunduğu Filiz Apartmanı; Bina girişi kuzeybatı istikametinde bulunan zemin kattan verilmiş olup, 2. Bodrum katta kömürlük ve 1 adet daire, 1. Bodrum kat-1. Normal katların her birinde 2'şer adet daire, 2. Normal katta ise 1 adet daire olmak üzere binada toplam 8 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Binanın dış cephesi boyalı olup, giriş kapısı demir doğrama şeklindedir. Binanın ortak mahallerindeki yerler fayans, merdivenler ise mermer kaplıdır. Binada asansör mevcut değildir. Kat irtifakına esas mimari projesine göre satışa konusu taşınmaz; ana taşınmazın 1. Bodrum katında, girişe göre sağda yer alan 3 bağımsız bölüm numaralı mesken olup, salon, hol, koridor, wc, Banyo&wc, yatak odası, mutfak ve balkon iç hacimlerinden oluşmaktadır.Konu bağımsız bölümün onaylı mimari projesine göre; Salon 13,38 m², Hol 7 m², Koridor 9 m², WC 1,50 m², Banyo WC 5 m², Yatak Odası 13 m², Mutfak 4 m², Balkon 7,12 m² olmak üzere toplam brüt 60 m²'dir.MUHAMMEN DEĞERİ: Satış Komisyonu tarafından satışa konu 3/8 hisse oranı karşılığı 562.500 TL (BeşyüzaltmışikibinbeşyüzTürkLirası) değer tespit edilmiştir.İHALENİN YAPILACAĞI YER, GÜN VE SAAT: TMSF Binası, Büyükdere Caddesi No: 143 Asma Kat Konferans Salonu Esentepe / İSTANBULBirinci Satış Günü: 22.01.2025 Saat: 11:15 -11:17İkinci Satış Günü : 29.01.2025 Saat: 11:15- 11:17İrtibat Telefonu : 0 212 340 22 82 www.tmsf.org.tr DOSYA NO : 2010/01TAPU KAYDI: İstanbul ili, Fatih ilçesi, Kürkçü Başı Mahallesi, 1112 ada, 55 parselde kayıtlı, 3. Kat, 17 bağımsız bölüm numaralı, mesken niteliğindeki taşınmazın 3/8 hissesiADRESİ: Aksaray Mahallesi, Sulu Bostan Sokak, Topçam Apt. No:24 Daire:17 Fatih / İSTANBULİMAR DURUMU : Fatih Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden temin edilen 16.12.2024 tarihli ve E-86170071-115.02.01-9291/27657 sayılı imar durum belgesine göre Fatih ilçesi, Aksaray Mahallesi, 1112 ada 55 parsel sayılı yer İstanbul IV Numaralı, İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları, İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarınca uygun bulunarak Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 04.10.2012 tarihinde onaylanan, Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) Kentsel, Tarihi, Kentsel Arkeolojik, I.Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında, 3. Derece Koruma Bölgesinde, kısmen yol kısmen konut alanında kalmakta olup konut alanında kalan kısımlar H: 12.50 mt. irtifa almaktadır. Ana taşınmazın konumlu olduğu 1112 ada, 55 no.lu parsel; amorf bir yapıya sahiptir. Ana taşınmaz; betonarme karkas sistemde, bitişik nizamda, 3/B yapı sınıfında 1980 yılında inşa edilmiştir.HALİHAZIR DURUMU: Satışa konu taşınmazın bulunduğu bina girişi güneydoğu istikametinde bulunan zemin kattan verilmiş olup, 2. Bodrum katta kömürlük, sığınak ve kapıcı dairesi, 1. Bodrum kat-3. Normal katların her birinde 4'er adet daire olmak üzere binada toplam 20 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Binanın dış cephesi boyalı olup, giriş kapısı demir doğrama şeklindedir. Binanın ortak mahallerindeki yerler fayans, merdivenler ise mermer kaplıdır. Binada asansör mevcut değildir. Kat irtifakına esas mimari projesine göre satışa konusu taşınmaz; ana taşınmazın 3. normal katında yer alan 17 bağımsız bölüm numaralı, girişe göre sağ önde yer alan mesken olup, salon, 2 adet yatak odası, banyo, wc, mutfak, yatak odası holü, antre, balkon iç hacimlerinden oluşmaktadır. Konu bağımsız bölümün onaylı mimari projesine; Salon 23,29 m², Yatak Odası 12,54 m², Banyo 4,62 m², WC 2,04 m², Yatak Odası 9,01 m², Mutfak 5,56 m², Yatak Odası Holu 3,08 m², Antre 5,30 m², Balkon 4,56 m² olmak üzere toplam brüt 70 m² 'dir.MUHAMMEN DEĞERİ: Satış Komisyonu tarafından satışa konu 3/8 hisse oranı karşılığı 879.375 TL (SekizyüzyetmişdokuzbinüçyüzyetmişbeşTürkLirası) değer tespit edilmiştir.İHALENİN YAPILACAĞI YER, GÜN VE SAAT: TMSF Binası, Büyükdere Caddesi No: 143 Asma Kat Konferans Salonu Esentepe / İSTANBULBirinci Satış Günü: 22.01.2025 Saat: 11:18 - 11:20İkinci Satış Günü : 29.01.2025 Saat: 11:18 - 11:20İrtibat Telefonu : 0 212 340 22 82 www.tmsf.org.tr Satış Komisyonu; gayrimenkul muhammen değerinin % 75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmesi şartıyla 6183 sayılı Kanunun 62'inci Maddesi gereğince Kurumumuz ve borçlu menfaatini göz önünde bulundurarak ihale açılış rakamını belirler.