T.C.

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT

8 ADET TAŞINMAZIN KİRALAMA İŞİ LİSTESİ İHALENİN KONUSU TAŞINMAZIN,

NİTELİĞİ YERİ VE MİKTARI İŞİN SÜRESİ MUHAMMEN BEDELİ

(Aylık) GEÇİCİ TEMİNAT

BEDELİ ŞARTNAME

BEDELİ ALANI

M² İHALE TARİHİ VE SAATİ İHALE USULÜ 1-Yenibağlar Mah. Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN

Bulv. No: 143 adresinde bulunan işyerinin kiralanması

işi. 5 YIL 225.000,00- TL+K.D.V. 405.000,00-TL 10.000,00-TL 581,00 m² 16/01/2025

10:45 Kapalı Teklif 2-Şirintepe Mah. Adayurt Sok. No: 26 adresinde bulu-

nan Binanın "Yaşlı Bakım Merkezi" olarak kiralanması

işi 5 YIL 285.000,00-TL+K.D.V. 513.000,00-TL 10.000,00-TL 1.796,00 m² 16/01/2024

10:55 Kapalı Teklif 3-Çamlıca Mah. Dilruba Sok. No: 1 Hayrettin Karaca

parkı içerisinde bulunan yeme içme işyerinin

kiralanması işi. 5 YIL 50.000,00-TL+ K.D.V. 600.000,00-TL 5.000,00-TL 465,00 m²

16/01/2025

11:05 Açık Teklif 4-Hoşnudiye Mah. Şahin Cad. No:82/11 adresinde

bulunan yeme içme işyerini kiralanması işi 3 YIL 95.000,00-TL + K.D.V. 684.000,00-TL 10.000,00-TL 698,00 m² 16/01/2025

11:15 Açık Teklif 5-Uluönder Mah. Canberk Sokak üzerinde bulunan

atm yerinin kiralanması işi 3 YIL 18.500,00-TL 19.980,00-TL 3.000,00-

TL 5,00 m²

16/01/2025

11:25 Açık Teklif 6- Uluönder Mah. Canberk Sokak üzerinde bulunan

atm yerinin kiralanması işi 3 YIL 18.500,00-TL 19.980,00-TL 3.000,00-

TL 5,00 m²

16/01/2025

11:30 Açık Teklif 7-Şarhöyük Mah. Bülbüller Sok. üzerinde bulunan

atm yerinin kiralanması işi 3 YIL 6.000,00-TL 6.480,00-TL 2.000,00-

TL 5,00 m² 16/01/2025

11:35 Açık Teklif 8-Çukurhisar-Yeni Mah. Atatürk Cad.No:33/A

adresinde bulunan ofis işyerinin kiralanması işi. 3 YIL 3.500,00-TL 3.780,00-TL 2.000,00-

TL 40,00 m² 16/01/2025

11:40 Açık

Teklif

MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT 3 ADET TAŞINMAZIN SATIŞ İŞİ LİSTESİ SIRA

NO MAHALLESİ ADA

NO PARSEL

NO ALANI

(M²) NİTELİĞİ İMAR

DURUMU MUHAMMEN

SATIŞ

BEDELİ (TL) GEÇİCİ

TEMİNAT

(TL) ŞARTNAME BEDELİ

(TL) İHALE TARİH

VE

SAATİ 1 ULUÖNDER 14412 1 197,10 m² MESKEN A BLOK ZEMİN KAT 4 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM 6.898.500,00-TL 207.000,00-TL

10.000,00-TL 16.01.2025

11:45 2 ORTA 23277 2 577,49 m² ARSA AYRIK NİZAM 3 KAT KONUT ALANI 2.589.465,16-TL 77.685,00-TL

10.000,00-TL 16.01.2025

11:55 3 ORTA 23277 8 485,13 m² ARSA AYRIK NİZAM 3 KAT KONUT ALANI 2.175.322,92-TL 65.300,00-TL

10.000,00-TL 16.01.2025

12:00

a) Adı :Tepebaşı Belediyesib) Adresi :Hoşnudiye Mahallesi Şahin caddesi No:84 ESKİŞEHİRc) Telefon ve faks numarası :0 222 2114000 – 0 222 3208888d)Elektronik posta adresi (varsa) :emlak.istimlak@tepebasi.bel.tr.Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıda bilgileri yazılı 8 adet taşınmazın kiralanması ve 3 adet taşınmazın satış işidir.2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36 maddesi Kapalı Teklif Usulü ve 45.Maddesine göre Açık Teklif Usulü ileİşin Niteliği, Süresi, Muhammen bedeli- Geçici teminatı- m²'si- ihale tarihi ve ihale saati aşağıda belirtilmiş olan gayrimenkullerin kiralanması ilesatış işi ihalesi Tepebaşı Belediyesi, Belediye Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.



5-) İHALEYE KATILMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Kanuni ikametgah belgesi,

b) Türkiye'de tebligat için adres beyanı,

c) Gerçek Kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

ç) Geçici teminat tutarının yatırıldığına dair belge,

d) İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge,

e-1)- Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, vekalet halinde vekalet edenlerin vekâletname ve imza beyanlarını vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,

e-2)- Gerçek kişilerin ise imza beyanlarını vermeleri, Gerçek kişiler adına ihaleye katılacak kişilerin ise vekaletname ve imza beyanlarını vermeleri.

f)- Gerçek kişilerin ve Tüzel kişilerin ihalenin yapılacağı ay içerisinde Tepebaşı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu olmadığına dair yazı vermeleri,

g)- İhaleye katılacak isteklilerin yasaklı olmadığına dair taahhüt vermeleri.

h)- İş ortaklıklarında, ortakların hisse oranları ve işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarını belirten noter onaylı ortaklık sözleşmesi verilmesi zorunludur.

ı)- İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı tarih itibariyle son bir ay içerisinde alınmış adli sicil kaydı.

i)- İhaleye katılmak isteyen tüzel kişiliklerde şirket müdürü ile şirket adına ihaleye katılacak olan şirket yetkilisinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlarsan ihalenin yapıldığı tarih itibariyle son bir ay içerisinde alınmış adli sicil kaydı.

j)- İhaleye katılacak isteklilerin bu sektörde Şartnamede belirtilen yıl ve üzeri, faaliyette bulunduğuna dair faaliyet belgesini vermeleri.(Bu belge kiralama listesi 4 Nolu ilan için geçerlidir.)

k)- Teklif Mektubu(Şartname eklerinde örneği mevcuttur) (Bu belge Kiralama listesi 1 ve 2 nolu ilanlar için geçerlidir.)

6-) İHALE DÖKÜMANLARININ GÖRÜLMESİ VE TEMİNİ

Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Hoşnudiye Mahallesi Şahin Caddesi No:84 Eskişehir adresinde bulunan Tepebaşı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülüp incelenebileceği gibi, 15/01/2025 Çarşamba günü saat en geç 16:00'a kadar yukarıda yazılı şartname bedeli karşılığında satın alınabilecektir. İhale şartname bedeli Mali Hizmetler Müdürlüğü veznelerine makbuz karşılığı yatırılacaktır.

7-) TEKLİFLERİN HANGİ TARİH VE SAATE KADAR NEREYE VERİLECEĞİ (Bu şartlar Kiralama listesi 1 ve 2 nolu ilanlar için geçerlidir.)

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36 Maddesine göre Kapalı usulde düzenlenen ihaleler için teklif verecekler;

İhale zarflarını şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte ihale şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 16/01/2025 Perşembe Günü Saat: 09:30' a kadar Tepebaşı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir.

8-) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02150799