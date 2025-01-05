T.C.

BOR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/651, 653,657,659,661,663,665

Esas 23/12/2024

İLAN

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ tarafından mahkememizde açılmış bulunan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasında aşağıda belirtilen listede mevkii, parsel ve kamulaştırma alanı belirtilen ve davacı idare tarafından kamulaştırılan taşınmazla ilgili olarak 2942 Sayılı Yasanın 4650 sayılı Yasa ile değişik 10.maddesinin 4.fıkrası uyarınca bu kamulaştırmaya ilişkin olarak, 1-TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ Genel Müdürlüğünün 154 kV G4-Bor-2GES TM - Bor OSB TMEnerji İletim Hattıve154 kV G4-Bor- 3 GES TM- Bor TMEnerji İletim Hattı altında kalan bir kısım taşınmazların Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu'nun 08/02/2023 tarihli ve 7-6 sayılıkamu yararı ile kamulaştırılmasına karar verildiği, İş bu kamu yararı kararı 28/02/2023 Tarih ve 58336634-752.01.01-173900 sayılı yazı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca onaylandığı,2-2942 Sayılı Yasanın 4650 sayılı Yasa ile değişik 8.maddesinin ilgili hükümleri uyarınca oluşturulan kıymet takdir komisyonunun27/10/2023 tarihile taşınmaz için değer tespiti yapıldığı,

3-2942 Sayılı Yasanın 4650 sayılı Yasa ile değişik 8.maddesinin ilgili hükümleri uyarınca oluşturulan uzlaşma komisyonu tarafından kamulaştırılan taşınmazda taşınmaz malikleri ile uzlaşma sağlanmadığına dair tutanak düzenlendiği,

4-Yapılacak olan ilan tarihinden itibaren, davalı tarafın 30 (otuz) gün içinde İdari Yargıda iptal davası ve Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği,

5-Açılacak davaların TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A Ş adresine tevcih edileceği,

6-Davalı tarafça 30 (otuz) gün içinde İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A Ş adına tescil edileceği,7-Mahkemece tespit edilecek bedelin T.C. Vakıflar Bankası Bor Şubesine hak sahibi adına yatırılacağı, 8-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, Hususları 2942 sayılı Yasanın 4650 sayılı Yasa ile değişik 10.maddesinin 4.fıkrası uyarınca ilan olunur.

Katip 141574 Hakim 220184

2024/651 Niğde ili, Bor ilçesi, Acıgöl mahallesi 1809 ada 9 parsel, 1809 ada 10 parsel Davalı Hamiyet Başar 2024/653 Niğde ili, Bor ilçesi, Acıgöl mahallesi 127 ada 58 parsel Davalı Durmuş Yalvaç 2024/657 Niğde ili, Bor ilçesi, Acıgöl mahallesi 128 ada 3 parsel Davalı Abdullah Arısoy 2024/659 Niğde ili, Bor ilçesi, Bentkavak mahallesi 1580 ada 14 parsel Davalılar; Sami Sülümanlar, Ahmet Sülümanlar, Ayşe Sülümanlar, Celil Şahin, Engin Şahin, Nevrican Toka 2024/661 Niğde ili, Bor ilçesi, Acıgöl mahallesi 1775 ada 74 parsel Davalı Mustafa Allemoğlu 2024/663 Niğde ili, Bor ilçesi, Acıgöl mahallesi 109 ada 24 parsel Davalılar; Ayşe Mulla Kirişçi, Belma Dolaş, Hediye Aydoğdu, Selma Kestek, Şahiye Özmen 2024/665 Niğde ili, Bor ilçesi, Bağdüz mahallesi 529 ada 42 parsel Davalı Ayhan Çadallı