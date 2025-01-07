Giriş Tarihi: 08.01.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 00:00
T.C.
ANKARA 16. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/813 Esas
AHMET ÇALPAN ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Ahmet ve Ayşe'den olma 01/06/1994 Van doğumlu 53254658930 T.C. kimlik nolu CAHİT ÇALPAN'ın uzunca zamandır haber alınamadığının belirtilmek suretiyle gaipliğine karar verilmesi istemi ile dava açılmış bulunmaktadır. Bu kişi hakkında bilgisi olanların M.Y'nın 33.maddesinin 2.bendi uyarınca ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize başvurarak bilgi vermeleri rica olunur.
GAİP TC KİMLİK NO : 53254658930
ADI SOYADI : CAHİT ÇALPAN
BABA ADI : AHMET
ANA ADI : AYŞE
DOĞUM TARİHİ : 01/06/1994
DOĞUM YERİ : ÇALDIRAN
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02055396