T.C.

ANKARA 16. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/813 Esas

AHMET ÇALPAN ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Ahmet ve Ayşe'den olma 01/06/1994 Van doğumlu 53254658930 T.C. kimlik nolu CAHİT ÇALPAN'ın uzunca zamandır haber alınamadığının belirtilmek suretiyle gaipliğine karar verilmesi istemi ile dava açılmış bulunmaktadır. Bu kişi hakkında bilgisi olanların M.Y'nın 33.maddesinin 2.bendi uyarınca ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize başvurarak bilgi vermeleri rica olunur.

GAİP TC KİMLİK NO : 53254658930

ADI SOYADI : CAHİT ÇALPAN

BABA ADI : AHMET

ANA ADI : AYŞE

DOĞUM TARİHİ : 01/06/1994

DOĞUM YERİ : ÇALDIRAN