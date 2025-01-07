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T.C. KARS SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/204 Esas

Davacı Gündüz Danyıldız vekili Av. Hacer Genç Atalay tarafından mirasçılık belgesi talep edilen KARS ili, AKYAKA ilçesi, KÜÇÜKDURDURAN mah/köy,, Cilt No:18, Hane No:30, BSN:76da nüfusa kayıtlı, Ahmedova Ve Afize'den olma, doğumlu, 22/12/1947 doğumlu 42634539792 TC kimlik numaralı ELİF DANYILDIZ'IN 2011 tarihinde mirasçısı olmadan vefat ettiği anlaşılmış olup, muris ELİF DANYILDIZ'ın mirasçısı olduğunu ileri süren mirasçılar var ise mirasçı olduklarına dair tüm bilgi, belge ve delilleri ile birlikte son ilan tarihinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde mahkememize başvurmaları, aksi takdirde ilgililerin istihkak davası açma hakkı saklı olmak üzere TMK'nın 594.maddesi gereğince Devlet Hazinesinin mirasçılığına karar verileceği hususu ilan olunur.