T.C. İSTANBUL 33. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2024/164 Esas

KARAR NO : 2024/768

Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/11/2024 tarihli ilamı ile TCK 86/1 maddesi gereğince 11 ay 7 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına CMK.nun 231/5-6-a-b-c maddeleri gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, Tehdit suçundan CMK 223/2-e maddesi gereğince Beraatine karar verilen Abdurrahman ve Büşra oğlu, 1996 Suriye doğumlu, BASSAM CEVVAL tüm aramalara rağmen bulunamamış,gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin BİR GAZETEDE , BİR İNTERNET HABER SİTESİ VE AYRICA BASIN İLAN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 2 HAFTA içinde mahkememize verecekleri dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak koşulu ile İstanbul Bölge Adliye mahkemesi nezdinde İSTİNAF YOLU açık olmak üzere , süresinde istinaf yoluna gidilmediği takdirde kararın kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 07/01/2025

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