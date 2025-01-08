Örnek No:55*
T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ
2024/5445 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2024/5445 TLMT.
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Başakşehir İlçe, HOŞDERE Mahalle/Köy, Dereköy Mevkii, 153 Ada, 1 Parsel, 3. Blok, 8. Kat, 44 Nolu Bağımsız Bölüm
Taşınmaz 7/24 saat güvenlikli, açık-kapalı otoparklı, yüzme havuzlu, spor ve donatı alanlı, bölgenin bilinen ve tercih edilen Erguvanlı Bahçe Sitesinde bulunmaktadır. Ana gayrimenkul 153 ada 1 parsel, 3 BLOK B.A.K. BİNA, OTOPARK, SOSYAL TESİS-HAVUZ VE ARSASI nitelikli, 12.281,51 m2 alanlı, kat mülkiyetli konut sitesidir. iskanlı 1,2 ve 3 Blok binanın herbirinde 53 adet olmak üzere toplamda 159 adet bağımsız bölüm konut bulunmaktadır. 3 Blok yerinde E3 Blok olarak isimlendirilmiş, Ispartakule Caddesinden 22 dış kapı no 'su ile numaralandırılmış, betonarme karkas sistemde, kaliteli malzeme ve işçilikle, ayrık blok nizamlı inşa edilmiştir. 3. Blok binaya ait onaylı mimari projesine göre2 bodrum, zemin ve 11 normal katlıdır, 2. bodrum katında sığınak, otopark, depolar ile binaya ait ortak alanlar, 1. bodrum katında otopark, depolar bulunmaktadır. 44 nolu bağımsız bölüm, 3. bloğun 8. katında Net: 90 m2, bürüt : 104 m2, alanda, 2 oda, salon, antre, koridor, mutfak, 2 banyo, balkon hacimlerinden ibarettir. Isıtma sistemi merkezi sistemle ısı pay ölçerli doğalgazlı sistemlidir.
İMAR DURUMU: Konut Alanında kalmakta olup, Blok nizam, E:1.50 olmaz üzere plan notu ve yönetmelik şartlarında yapılaşmaya haizdir.
Adresi :
Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi, Ispartakule Caddesi, Erguvanlı Bahçe Sitesi, E3 Blok, No:22 Daire :44 Başakşehir/ İSTANBUL
Yüzölçümü :
90 m2Arsa Payı:
73/12282 İmar Durumu:
Var
Kıymeti :
7.000.000,00 TLKDV Oranı:
%1Kaydındaki Şerhler:
Tapu kaydı gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2025 - 11:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2025 - 11:50
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/03/2025 - 11:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 04/04/2025 - 11:50
01/01/2025 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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