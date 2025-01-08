T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2025 - 11:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2025 - 11:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/03/2025 - 11:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/04/2025 - 11:50

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Taşınmaz 7/24 saat güvenlikli, açık-kapalı otoparklı, yüzme havuzlu, spor ve donatı alanlı, bölgenin bilinen ve tercih edilen Erguvanlı Bahçe Sitesinde bulunmaktadır. Ana gayrimenkul 153 ada 1 parsel, 3 BLOK B.A.K. BİNA, OTOPARK, SOSYAL TESİS-HAVUZ VE ARSASI nitelikli, 12.281,51 m2 alanlı, kat mülkiyetli konut sitesidir. iskanlı 1,2 ve 3 Blok binanın herbirinde 53 adet olmak üzere toplamda 159 adet bağımsız bölüm konut bulunmaktadır. 3 Blok yerinde E3 Blok olarak isimlendirilmiş, Ispartakule Caddesinden 22 dış kapı no 'su ile numaralandırılmış, betonarme karkas sistemde, kaliteli malzeme ve işçilikle, ayrık blok nizamlı inşa edilmiştir. 3. Blok binaya ait onaylı mimari projesine göre2 bodrum, zemin ve 11 normal katlıdır, 2. bodrum katında sığınak, otopark, depolar ile binaya ait ortak alanlar, 1. bodrum katında otopark, depolar bulunmaktadır. 44 nolu bağımsız bölüm, 3. bloğun 8. katında Net: 90 m2, bürüt : 104 m2, alanda, 2 oda, salon, antre, koridor, mutfak, 2 banyo, balkon hacimlerinden ibarettir. Isıtma sistemi merkezi sistemle ısı pay ölçerli doğalgazlı sistemlidir.İMAR DURUMU: Konut Alanında kalmakta olup, Blok nizam, E:1.50 olmaz üzere plan notu ve yönetmelik şartlarında yapılaşmaya haizdir.Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi, Ispartakule Caddesi, Erguvanlı Bahçe Sitesi, E3 Blok, No:22 Daire :44 Başakşehir/ İSTANBUL90 m273/12282Var7.000.000,00 TL%1Tapu kaydı gibidir.

01/01/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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