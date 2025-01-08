Giriş Tarihi: 09.01.2025 00:00
T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/475 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Kamulaştırmayı yapan davacı TEİAŞ tarafından davalılar, Fatma Pektaş, Mustafa Pektaş, Nadire Pektaş, Nerman Pektaş, Nezaket Gülbaş, Siyam Pektaş, Vahap Pektaş adına tapuda kayıtlıMalatya İli Yazıhan İlçesi Yazıhan Köyü Fethiye Mevkii 194 ada 5 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2024/475 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 02/01/2025
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