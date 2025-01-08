T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/475 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Kamulaştırmayı yapan davacı TEİAŞ tarafından davalılar, Fatma Pektaş, Mustafa Pektaş, Nadire Pektaş, Nerman Pektaş, Nezaket Gülbaş, Siyam Pektaş, Vahap Pektaş adına tapuda kayıtlıMalatya İli Yazıhan İlçesi Yazıhan Köyü Fethiye Mevkii 194 ada 5 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2024/475 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 02/01/2025

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