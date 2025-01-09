T.C.

ANKARA 70. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .71592778-2023/311-Ceza Dava Dosyası

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan sanık SEVİLAY ÖRS hakkında yapılan yargılama sonucunda, Mahkememizin 10/09/2024 tarih ve 2023/311 Esas 2024/559 karar sayılı ilamı ile sanık hakkında Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan cezalandırılması talebi ile mahkememize kamu dava açılmış olup; 2 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verildiği; Mahkeme ilamının sanığa tebliğ edilemediği gibi açık adresinin de tespit edilemediği anlaşıldığından 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince Mahkememiz ilamının sanığa ilanen tebliğine karar verilmekle hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı;Tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize doğrudan bir dilekçe verilmesi ya da tutanağa geçirilmek üzere mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunularak, yasa yoluna başvuracak kişi yargı sınırları dışında bulunuyor ise mahkememize ulaştırılmak üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilerek ya da tutanağa geçirilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi zabıt katibine beyanda bulunarak ve mahkememize gönderilmek üzere ceza evi yönetimine verilecek bir dilekçe ile, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararına karşı (7499 sayılı yasanın 15.maddesi ile değişik) CMK 231/12 ve devamı maddeleri uyarınca; Ceza Verilmesine Yer Olmadığına ve Beraat kararlarına karşı ise (7499 sayılı yasanın 18. Maddesi ile değişik) CMK'nin273/1 maddesi uyarınca,Ankara Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf başvurusunda bulunma yolu açık olmak üzere isteme uygun olarak ilanen tebliğ olunur. 06.01.2025

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