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MANİSA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/2417 Esas

KARAR NO : 2024/1889

TEBLİGAT YAPILAN DAVALI: ŞABAN YILMAZTÜRK T.C. 588*****296

Davacı FATMA SERBES tarafından davalılar ŞABAN YILMAZTÜRK vd. aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM:

DAVANIN KABULÜNE

Manisa ili Şehzadeler ilçesi Şehitler Mahallesi 1946 ada 10 parsel zemin kat 2 Nolu Bağımsız bölüm sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış yolu ile giderilmesine,

Taşınmazın, bütün hak ve yükümlülükleri ile İİK.nun 112-136 .maddelerine göre açık arttırma ile satılmasına,

Satıştan elde edilecek paranın;tapu kaydındaki ve veraset ilamındaki paylara göre paydaşlara dağıtılmasına, karar verilmiştir.

Davalı ŞABAN YILMAZTÜRK'ün adresi meçhul olduğundan ve kendisine ilanen tebligat yapıldığından; işbu kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde istinaf kanun yoluna başvurabileceği hususu, tebliğ yerine geçmek üzere işbu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra ilanen tebliğ olunur. 08/01/2025