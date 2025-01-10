Giriş Tarihi: 11.01.2025 00:00
İLAN
MANİSA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/2417 Esas
KARAR NO : 2024/1889
TEBLİGAT YAPILAN DAVALI: ŞABAN YILMAZTÜRK T.C. 588*****296
Davacı FATMA SERBES tarafından davalılar ŞABAN YILMAZTÜRK vd. aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM:
DAVANIN KABULÜNE
Manisa ili Şehzadeler ilçesi Şehitler Mahallesi 1946 ada 10 parsel zemin kat 2 Nolu Bağımsız bölüm sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış yolu ile giderilmesine,
Taşınmazın, bütün hak ve yükümlülükleri ile İİK.nun 112-136 .maddelerine göre açık arttırma ile satılmasına,
Satıştan elde edilecek paranın;tapu kaydındaki ve veraset ilamındaki paylara göre paydaşlara dağıtılmasına, karar verilmiştir.
Davalı ŞABAN YILMAZTÜRK'ün adresi meçhul olduğundan ve kendisine ilanen tebligat yapıldığından; işbu kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde istinaf kanun yoluna başvurabileceği hususu, tebliğ yerine geçmek üzere işbu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra ilanen tebliğ olunur. 08/01/2025
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02153805