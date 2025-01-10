T.C.ALAŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA

ve BASİT USULDE YAPILDIĞINA DAİR İLAN

DOSYA No: 2024/17 TEREKE Bahariye Mah.ZÜBEYDE Hanım Cad. No:50 İç kapı No:4 Karşıyaka İzmir adresinde mukim. 16985570674 TC.Kimlik Nolu ABDULLAH AKCAN'IN terekesinin ALAŞEHİR Sulh Hukuk Sulh Hukuk Mahkemesinin; 30/05/2024 Tarih VE 2024/17 Tereke esas, 2024/13 karar sayılı Kararı ile, iflas hükümlerine göre tasfiyesine, tasfiyenin basit usulde yürütülmesine karar verilmiştir. Alacaklıların bu ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, alacak kaydını yaptırmaları bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vererek tasfiyenin ADİ şekilde yapılmasını isteyebileceği. İlan olunur. (İİK.166,218 md)