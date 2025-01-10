T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2025 - 13:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2025 - 13:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/03/2025 - 13:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/03/2025 - 13:55

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.DOSYADA MEVCUT BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE SATIŞA KONU TAŞINMAZIN HALİ HAZIR DURUMU:Taşınmazın tapunun Beylikdüzü İlçesi, Yakuplu Mahallesi, 629 ada 35 parselde kayıtlı 3.normal kat (9) bağımsız bölüm nolu ç.a.p.li mesken nitelikli taşınmaz olarak kayıtlı olduğu, Yerinde ve Belediyeden temin edilen kat irtifakına esas onaylı mimari projesinde yapılan incelemede çatı arası piyesli meskenin plan itibariyle (dubleks 2+1 ve 2+1 tipinde); girişin yapıldığı 3. katın antre, salon, mutfak, iki oda, banyo tuvalet, ayrı küçük tuvalet ve iki gömme balkon, antreden dairesel merdiven ile irtibatlı çatı arası katın, salon, iki oda, banyo tuvalet ve bir teras balkon olarak planlandığı, alt ve üst katlar arası bağlantı kapatılarak üste ayrı çelik kapı takılarak ayrı iki mesken olarak kullanıldığının tespit edildiği, iç kapılar amerikan kapı, zeminler laminant parke, ıslak alanlar seramik, mutfak tezgahı granit, dolaplar mdf, hilton lavabo, banyo vitrifiye ve duşakabin mevcut, tavanlar kartonpiyer, pencereler pvc olduğu, Isınma doğalgaz kombi ile sağlandığı,Onaylı mimari projesine göre çatı arası piyesli mesken, kapak hesabında brüt 156,00 m2, net 126,00 m2, kat planında süpürülebilir alan fiilen alt 63,80 m2, üst 44,80 m2 olmak üzere net 108,60 m2 ve 16,20 m2 balkon ve teras kullanım alanına sahip olduğu, Her katta ikişer mesken mevcut olduğu, Binada asansör bulunmadığı, Mesken, girişi zemin kattan yapılan binanın 3. katında yer aldığı,Bina 2016 yılında inşa edildiği, belediye hizmetlerinden yararlandığı tespit edilmiştir.: Yakuplu Mahallesi, 42. Sokak No: 12 K: 3 D: 9 Beylikdüzü/İstanbul Beylikdüzü/ İSTANBUL: 296,31 m2u :Var , İnşaat tarzı1/1000 ölçekli Yakuplu Revizyon uygulama imar planında,İkiz Nizam 4 kat Konut Alanı olarak planlandığı bilgisi alınmıştır.: 3.800.000,00 TLKDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler:

08/01/2025 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.