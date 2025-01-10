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T.C. ESKİŞEHİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/255 Esas

DAVALILAR : 1- DİLEK HANLI Camikebir Mah. Eskişehir Cad. No:10 İç Kapı No:2Mihalıççık/ ESKİŞEHİR

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Taşınmazın Orman Niteliğinin Çekişmeli Olması Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adrese tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptının ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Tarafınıza karşı "Eskişehir İli, Sarıcakaya İlçesi, Dağküplü Mahallesinde 91 nolu Orman Kadastro Komisyonu tarafından 6831 Sayılı Orman Yasası'nın 3302 sayılı yasa ile değişik 2/B maddesine göre yapılan çalışmalar tamamlanmış olup, 23.01.2020 tarihinde kesinleşmiştir. 1945 yılında 4 numaralı Orman Tahdit Komisyonu tarafından tahdidi yapılıp kesinleşmiş bulunan Olukdere Devlet Ormanında, 6831 sayılı kanunun 3302 sayılı kanunla değişik 2/B madde uygulaması yapmak amacıyla kesinleşmiş orman sınır hattı Orman Kadastro Komisyonunca araziye aplike edildiğini, bu sınırlara göre 639 ada 1 nolu parselin bir kısmı Olukdere Devlet Ormanı içerisinde kalmasına rağmen Ali DÜLGER adına tapuya tescil edildiğini, malikin ölmüş olduğundan mirasçıları davalı olarak gösterildiğini, Eskişehir İli, Sarıcakaya İlçesi, Dağküplü Mahallesi 639 Ada 1 nolu parselin orman olan kısmının tapusunun iptali ile orman olarak Hazine adına tapuya tesciline,gayrimenkulün tapu kayıtlarına ihtiyati tedbir konulmasına," talepli dava açılmış olup, 6100 sayılı HMK.nun 122 ve 127.ve 129 maddeleri gereğince dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde cevap dilekçesini sunmanız, HMK.nun 116, 117. maddeleri gereğince varsa ilk itirazlarınızı cevap dilekçesinde ileri sürmeniz, HMK. nun 128. maddesi gereğince bu süre içerinde cevap dilekçesini sunmadığınız taktirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş ve HMK.nın 131 maddesi gereğince ilk itirazları ileri sürme hakkını kaybetmiş sayılacağınız hususu ile 17/04/2025 günü saat: 09:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HMK'nın 139 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, tensip zaptının ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.