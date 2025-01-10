T.C.

HINIS

SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/255 Esas 19/12/2024

İLAN

T.C. HINIS SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı vekili Halit ÇELİK tarafından açılan Gaipliği Karar verilmesi davası nedeniyle;

Erzurum İli, Hınıs İlçesi, Çakmak Mahallesi 20 cilt no, 11 hane no, 34 Bsn, de nüfusa kayıtlı olarak bulunan 39985225788 T.C Kimlik numaralı Kutbettin ve Fakide'den olma, 17/03/1977 doğumlu Zülküf BEYAZTAŞ ile ilgili olarak TMK'nun 33. Maddesi gereğince gaipliğine karar verilecek kişi hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.19/12/2024