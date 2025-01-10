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T.C. TRABZON 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/281 Esas

DAVALILAR : 1- AZAH SALEH M MENAHI

2- DOAA ALLAH MOUSA

3- MOHSIN BA JUBAIR

Davacı, KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalılar, Azah Saleh M Menahı, Doaa Allah Mousa, Mohsın Ba Jubaır ve diğerleri arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Mahkememiz dosyasında dava konusu Trabzon ili Ortahisar ilçesi Yalıncak Merkez Mahallesi 216 ada 1 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına yönelik davada duruşmanın 23/01/2025 günü saat 11:10'a bırakılmasına ve dosyada aldırılan bilirkişi raporunun tarafınıza yapılan tüm tebliğlere ve adres araştırmasına rağmen adres tespiti yapılamadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bilirkişi raporunda; "Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırma davası açılan 4.726,74m² büyüklüğündeki Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, Yalıncak Merkez Mahallesi 216 Ada 1 parsel nolu taşınmazın kamulaştırılan 127,05 m2'lik kısmının toplam kamulaştırma değeri 20.06.2023 dava tarihi itibariyle 2.001.086,50 TL olarak heyetimizce tespit edilmiştir." şeklinde bildirilmekle, bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.