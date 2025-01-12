GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ TARAFINDAN YAPILAN HİZMET BİNALARI; KÜÇÜKKÖY GENÇLİK MERKEZİ/KÜTÜPHANE, EMEKLİLER EVİ VE HÜRRİYET MAHALLESİ ÇOCUK ETKİNLİK MERKEZİNİN TEFRİŞAT MALZEMELERİ ALIMI İŞİ

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ TARAFINDAN YAPILAN HİZMET BİNALARI; KÜÇÜKKÖY GENÇLİK MERKEZİ/KÜTÜPHANE, EMEKLİLER EVİ VE HÜRRİYET MAHALLESİ ÇOCUK ETKİNLİK MERKEZİNİN TEFRİŞAT MALZEMELERİ ALIMI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2025/32895

1-İdarenin a) Adı : GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : MERKEZ MAH. CUMHURİYET MEYDANI NO: 20 34245 GAZİOSMANPAŞA/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2124535058 - 2124535049 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

a) Adı : GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ TARAFINDAN YAPILAN HİZMET BİNALARI; KÜÇÜKKÖY GENÇLİK MERKEZİ/KÜTÜPHANE, EMEKLİLER EVİ VE HÜRRİYET MAHALLESİ ÇOCUK ETKİNLİK MERKEZİNİN TEFRİŞAT MALZEMELERİ ALIMI İŞİ b) Niteliği, türü ve miktarı : 352 Kalem GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ TARAFINDAN YAPILAN HİZMET BİNALARI; KÜÇÜKKÖY GENÇLİK MERKEZİ/KÜTÜPHANE, EMEKLİLER EVİ VE HÜRRİYET MAHALLESİ ÇOCUK ETKİNLİK MERKEZİNİN TEFRİŞAT MALZEMELERİ ALIMI İŞİ

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Gaziosmanpaşa Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ç) Süresi/teslim tarihi : Ürünler peyderpey ve İşe başlanıldığı tarihten itibaren 60 (Altmış) takvim günü içerisinde ürünler teslim edilecektir. d) İşe başlama tarihi : SÖZLEŞME İMZALANDIĞI GÜN İTİBARİ İLE İŞE BAŞLANIR.

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 03.02.2025 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler. 4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler: a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.

İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

Sanayi Sicil Belgesi 4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler: Satış sonrası servis 4.3.4. Numune sunulması istenmektedir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.

HER TÜRLÜ MOBİLYA VE/VEYA BÜRO MOBİLYASI ALIMI İŞİ

2-İhale konusu mal alımın3-İhalenin4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.