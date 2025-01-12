ŞIRNAK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2022/103

DAVACILAR :1-GULI HAJI MOHAMMED MOHAMMED Merkez/ ŞIRNAK

2- SALEEM HAJI MOHAMMED MOHAMMED- -

VEKİLİ : Av. NADİR ŞAN - [16014-10778-66209] UETS

DAVALI : ŞIRNAK İL NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ - Şırnak İl Nüfus Müdürlüğü Şırnak Merkez/ ŞIRNAK

DAHİLİ DAVALI : ABDURRAHMAN ZEYREK -20684810054

DAVA : Nüfus (Diğer Kayıtların Düzeltilmesi İstemli)

Davacılar vekili dava dilekçesinde özetle;

ADI: SALEEM HAJI MOHAMMED SOYADI; MOHAMMED, Doğum Tarihi: 01/07/1952, Doğum Yeri: Dohuk-IRAK, Cinsiyeti: erkek olan müvekkilinin Irak Cumhuriyeti Kayıtlarına "Hacı" olan babasının; Türk Cumhuriyeti kayıtlarına göre Hacı ZEYREK'in (20762807440) aynı kişi olduğunun tespitiyle beraber müvekkilini ile bu kişi arasında soy bağının tespitine ve nüfusa tesciline,

ADI: GULI HAJI MOHAMMED SOYADI: MOHAMMED, Doğum Tarihi; 01/07/1949, Doğum Yeri: Dohuk-IRAK, Cinsiyeti: kadın olan müvekkilinin Irak Cumhuriyeti kayıtlarına "Hacı" olan babasının; Türk Cumhuriyeti kayıtlarına göre Hacı ZEYREK'ın (20762807440) aynı kişi olduğunun tespitiyle beraber müvekkili ile bu kişi arasında soy bağının tespitine ve nüfusa tesciline karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkememizin 18/01/2022 tarihli tensip zaptı ile; Davanın Aile Mahkemesi sıfatıyla Basit yargılama usulüne göre yürütülmesine, dava dilekçesinin ve tensip zaptının davalıya/davalılara tebliğine, cevap süresinin, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta olduğunun, süresi içerisinde cevap dilekçesinin sunulmaması halinde aynı kanunun 128. Maddesi uyarınca davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağının ihtarına, duruşmaya gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğinin ihtarına, tarafların dilekçeleri ile ellerinde bulunan dilekçeleri ibraz etmedikleri takdirde bu delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarının ihtarına,

Mahkememizin 11/12/2024 tarihli duruşma zaptı ile; Davaya dahil edilen, Hacı ZEYREK'ın mirasçısı olan Abdurrahman Zeyrek'e tebligat kanunu hükümleri uyarınca dava dilekçesi ile eklerinin, tensip zaptının ve iş bu duruşma zaptının şerhli olarak ilanen tebliğine, Gelecek celse taraf teşkilinin sağlanmış olması halinde, ön inceleme ve uyuşmazlık tespiti yapılacağının, 6100 sayılı HMK 139. maddesi hükmü gereğince, tarafların sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği hususunun taraflara ihtarına, (davacı vekiline ihtar edildi. Davalıya iş bu duruşma zaptının tebliği ile ihtar edilmiş sayılmasına),

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ila 31. maddeleri gereğince, iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tarafınıza tebliğinin yapılmış sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize ve mahkememize gönderilmek üzere başka yer mahkemesine davaya karşı cevap verebileceğiniz, 6100 sayılı HMK'nın 128-(1). maddesi uyarınca süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, davacı tarafın dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkâr etmiş sayılacağınız,