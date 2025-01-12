İLAN

T.C. ALAŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/24 Tereke

Konu : İlan

İstasyon Mah. Akkeçili Cad.No:60/2 İç Kapı No:1 Alaşehir/Manisa adresinde mukim 19811476478 TC.Kimlik nolu TAHSİN ERİN'in, tasfiyenin basit usulde yürütülmesine karar verilmiştir. Alacaklıların bu ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vermek sureti ile tasfiyenin ADİ şekilde yapılmasını isteyebileceği İLAN olunur. (İİK.166,218 md)