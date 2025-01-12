T.C.

ANKARA 19. İCRA CEZA MAHKEMESİ'NDEN

2024/5 ESAS

Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet vermek suçundan sanık Metin Meral hakkında açılan davada, Mahkememizin 04/12/2024 tarih 2024/5 Esas 2024/57 Karar sayılı ilamı ile sanık Metin Meral hakkında 5941 Sayılı Kanunun 5/1. maddesi uyarınca neticeten üç ayrı çek için 43.400,00 TL Adli Para cezası, 43.400,00 TL Adli Para cezası, 43.400,00 TL Adli Para cezası ile cezalandırılmasına ve bu cezaları 4'er eşit taksitte ödemesine, ödenmediği takdirde hapis cezasına çevrileceğine, tebliğ tarihinden itibaren 2 HAFTA İÇİNDE Ankara Bölge Adliye Mahkemesi ilgili ceza dairesi nezdinde istinaf yolunun açık olduğuna karar verilmiş olduğu ilanen tebliğ olunur. 07/01/2025