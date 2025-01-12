T.C. ANKARA 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/778 Esas

DAVALILAR : 1-ALKAN GÜVENLİK TEMİZLİK İNŞAAT GIDA TAŞIMACILIK SOSYAL HİZMETLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - 54014495600019- Hayrullah Mah. Sandalzade Bulv. Seçkinler Apt. C€ Blok No:8/1Onikişubat/ Kahramanmaraş

Davacı tarafından aleyhinize açılan (Rücuen Tazminat) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizdeki binanı yıkıldığı gerekçesiyle tebligat yapılamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava Dilekçesi ; davacının sorumluluğundaki Misafirevi, Kreş ve Ana Okulu, Eğitim ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlükleri ile Bölge Müdürlüklerine ait hizmet binaları ve açık alanların temizlik ve destek hizmetlerini teminen yüklenici firmalarla imzalanan sözleşme hükümleri çerçevesinde çalışmakta olan Yakup YILMAZ'ın SGK'ya verilen 21.10.2019 tarihli Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi ile (4) (Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi) koduyla iş akdi sona erdirildiğini, davacı Genel Müdürlük'ün işçilik alacakları ödenen dava dışı Yakup YILMAZ davalıların işçisi olarak çalışmış olduğunu, davacı tarafından akdedilmiş bir hizmet sözleşmesi bulunmadığını, Hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştırılan personele ait mükellefiyetler ile yüklenici ve işçi arasındaki ilişkilerden doğabilecek tüm sonuçlardan açıkça yüklenicinin sorumlu olacağı belirtilmiş olup tarafların serbest iradeleri ile düzenlemiş oldukları sözleşme ve şartname hükümleri tarafları bağlayacağından Genel Müdürlükçe ödenen işçilik alacaklarının rücuen tahsili gerektiğini, ALKAN GÜVENLİK TEMİZLİK İNŞAAT GIDA TAŞIMACILIK SOSYAL HİZMETLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİNDEN 9.343,23 TL'nin, ödeme tarihi olan 31.10.2019 tarihinden itibaren işletilecek avans faizi ile birlikte DAVALILARDAN RÜCUEN TAHSİLİNE; yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini istemiştir.

Durusma Günü: 14/02/2025 günü saat: 11:15'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, HMK 127. Maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde cevap dilekçesinin verilebileceği, gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda öninceleme yapılacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü ve saatinin tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.