T.C.

HATAY

2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/719 Esas

KARAR NO : 2024/241

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 02/04/2024 tarihli ilamı ile 141/1 maddesi gereğince VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM.MEN(ÜSTSOY-DİĞER)(TCK 53/1-c), 5 AY HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan Şenol ve Sevda oğlu, 01/01/2002 doğumlu, Sakarya, Adapazarı, Çamyolu mah/köy nüfusuna kayıtlı AYAZ CAN'a ulaşılamamış, adres tespiti yazışmalarına rağmen gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.

Bu kapsamda;

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin tirajı 50.000 üzeri bir gazete ile genel internet sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 08.01.2025