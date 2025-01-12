Giriş Tarihi: 13.01.2025 00:00
T.C.
HATAY
2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İ L A N
DOSYA NO : 2022/719 Esas
KARAR NO : 2024/241
Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 02/04/2024 tarihli ilamı ile 141/1 maddesi gereğince VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM.MEN(ÜSTSOY-DİĞER)(TCK 53/1-c), 5 AY HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan Şenol ve Sevda oğlu, 01/01/2002 doğumlu, Sakarya, Adapazarı, Çamyolu mah/köy nüfusuna kayıtlı AYAZ CAN'a ulaşılamamış, adres tespiti yazışmalarına rağmen gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.
Bu kapsamda;
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin tirajı 50.000 üzeri bir gazete ile genel internet sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 08.01.2025
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