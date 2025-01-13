T.C. SİVEREK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/126 Esas

İLAN

Davacı, CEMİL KARALÖK ile Davalı , MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;

İlan Konusu: Dava konusu taşınmaz ; Mahkememiz dava dosyasına konu taşınmaz sınır itibari ile kuzeyinde dere,tapulama harici yer ve sonrasında Siverek İlçesi Kapıkaya Mahallesi 1088,1089 ve 1091 nolu parseller, doğusunda tapulama harici yerler, güneyinde ve batısında ise Siverek İlçesi Kapıkaya Mahallesi 1084 nolu parsel ile çevrili olduğu, dava konusu taşınmazın toplam yüzölçümünün 13239,70 m2 olduğu, dava konusu taşınmazın Şanlıurfa İli Siverek İlçesi Kapıkaya Mahallesi sınırları içerisindeki bahse konu tapusuz taşınmaz ile ilgili olarak mahkememizde tapusuz taşınmazın tescili davası açılmış olup, ilan tarihinden itibaren (mahalinde yapılacak ilanın sonuncusundan itibaren) 3 ay içerisinde bu yerde hak iddia edenler tarafından veya tescil koşulları gerçekleşmediğinden bahisle itiraz edemediği taktirde bu yerin davacı adına tesciline karar verileceği M.K.nun 713/4 maddesi uyarınca ilan olunur.