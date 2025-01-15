İL A N

Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesinden :

Esas No : 2023/243

Dosya No : 2024/1678

Katılan : ERSAN AKAR Ahmet ve Naciye oğlu ,20/01/1980 Antakya doğumlu

Sanık : İnci Yaman Ömer ve Ayşı kızı 15/07/1997 Antakya d.lu

Suç : Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık , Nitelikli Konut Dokunulmazlığını ihlal

Suç Yeri : Hatay /Merkez

Suç Tarihi : 13/09/2022

Kanun Maddesi : TCK . 142/2-h 143,

İstanaf Dilekçesi Tarihi : 02/12/2024

Katılan Ersan Akar'ın tüm aramalara rağmen bulunamadığı, Sanığın kararı istinaf ettiği ve katılana istinaf dilekçesinin tebliği yapılamadığından;

Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28. ve müteakip maddeleri gereğince Yerel Gazetede ve Genel İnternet Haber Sitesinde ilanına, ilan tarihinden itibaren iki hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle istinaf dilekçesine cevap verebileceği , yasal bir başvuru olmadığı takdirde dosyanın istinaf mahkemesine gönderileceği hususları ilanen tebliğ olunur.