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İZMİR FİKRİ SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/206

KARAR NO : 2019/168

Davacı, AR-CAN MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı, EMS ELİF MAKİNE KALIP SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan Faydalı Model Belgesi (Tecavüzün Tespiti İstemli), Faydalı Model Belgesi (Maddi Tazminat İstemli), Faydalı Model Belgesi (Manevi Tazminat İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Mahkememizin 2018/206 Esas- 2019/168 sayılı kararın kesinleşmesinden itibaren 3 aylık süre içerisinde talep halinde ulusal çapta yayım yapan gazetelerden birisinde yayınlanmasına karar verildiğinden;

HÜKÜM :

Davanın kabulüne,

Davalının, davacıya ait faydalı modelli makinenin video görsellerini kendi web ortamında ve Youtube'da yayınlamasının, faydalı model ihlali ve haksız rekabet oluşturduğunun tespitine, önlenmesine,

İhtiyati tedbirin karar kesinleşinceye kadar devamına, karar kesinleştiğinde kendiliğinden kalkacağına,

500 TL maddi, 5.000 TL manevi tazminatın 08/08/2018'den işleyen yasal faiziyle davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

Dair verilen kararımız tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.