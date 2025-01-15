T.C.İSTANBUL 74. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2024/297

KARAR NO : 2024/109

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/10/2024 tarihli ilamı ile sanık Murat Çetin hakkında açılan davada yapılan yargılama sırasında;

Mahkememiz dosyasında dosyanın müştekisi olan RASHMI HAMAL Rabindra ve Sarita kızı, 1998 NEPAL doğumlu müşteki tüm aramalara rağmen bulunamamış, müştekiye gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren 14 gün içinde Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği aksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR. 09/01/2025