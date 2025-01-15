Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2025 - 10:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2025 - 10:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/05/2025 - 10:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/05/2025 - 10:05

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.İstanbul İl, Sancaktepe İlçe, SAMANDIRA Mahalle/Köy, ORTADAĞ MEVKİİ Mevkii, 6914 Ada, 18 Parsel, Davaya konu, Sancaktepe İlçesi, Samandıra Mahallesi 6914 Ada 18 parsel üzerinde yer alan bina; zemin katlı olarak inşa edilmiştir. Bina yerleşim olarak, Fatih Mahallesi Kaleburcu Sokak, No: 6 Sancaktepe / İstanbul adresinde yer almaktadır. Bina kat irtifakı kurulmamış, tapuda ARSA niteliğinde olup mahallinde 1 adet daire bulunduğu tespit edilmiştir.Taşınmazın arsası 201,76 m2 alana sahiptir. Arsa, düz bir arazi yapısına sahip olup Kaleburcu Sokağa yaklaşık 9,5 metre cephesi bulunmaktadır. Diğer taraflardan komşu parsellere cephelidir. Dava konusu taşınmaz, amorf biçiminde bir geometrik şekle sahiptir. Parsel üzerinde; bulunan bina, 2/B yapı sınıfında, ayrık nizamda ve yığma tarzında inşa edilmiş ve toplamda yaklaşık 90 m2 kapalı alana sahip, zemin katlıdır. Taşınmazın iç hacimleri görülmediğinden iç detay hakkında bilgi sahibi olunamamıştır., 201,76 m2 yüzölçümü, Fatih Mahallesi Kaleburcu Sokak No:6 Sancaktepe/İSTANBUL adreslidir.Davaya konu taşınmaz "Fatih Mahallesi Kaleburcu Sokak No: 6 (6914 Ada 18 No'lu Parsel) Sancaktepe/İstanbul" açık posta adresinde konumludur. Taşınmaza ulaşım için, bölgenin ana arterlerinden olan Geylani Caddesi üzerinde batı istikametine ilerlenirken Aydos Park Sitesi geçilerek sola Gonca Sokağa dönülür. Bu sokak üzerinde ilk sola dönülerek Kaleburcu Sokağa giriş yapılır. Davaya konu taşınmaz bu sokak üzerinde sol kol hizasında konumludur. Davaya konu taşınmaz; Fatih Mahallesinde konumlu olup bölgenin ana arterlerinden olan Geylani Caddesine yakın konumda yer almaktadır. Bölgeye toplu taşıma ve özel araçlar ile ulaşmak mümkündür. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede mesken olarak kullanılan 6-8 katlı yapılar bulunmaktadır. Yapılaşmanın yeterli yoğunlukta olduğu bölgede,sosyal yaşamın gerektirdiği konut alanları yakınında, market, benzeri ticari birimler, sağlık ocağı, okul, çocuk parkı gibi ihtiyaçlar yakın mesafeden karşılanabilmektedir. Bölge alt ve orta üzey gelir grubuna sahip toplum kesimlerince ikamet ve ticaret amaçlı, tercih edilmektedir.Bölgenin genel yapılaşma tarzı, plancılık ilkeleri ile yeterli derecede uyumludur.Tapu Kaydındaki GibidirTapu Kaydındaki Gibidir(İstanbul Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Kayyım Bürosunun kayyum atama şerhi bulunmaktadır.5.120.000,00 TL512.000,00 TLİstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğunun 2024/113 (Satış) sayılı dosyası içerisinde bulunan, 30.04.2024 tarihinde Uyap üzerinden gönderilen, Sancaktepe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün E-14181248-00-142818 sayılı imar durumu yazısına istinaden; Söz konusu parsel, 15.02.2010 tasdik tarihli 1/1000 Ölçekli Sancaktepe Uygulama İmar Planı'nda, TAKS:0,40 KAKS:1,00 4 Kat yapılanma koşullarında Konut Alanı olarak planlanmış alanda kalmaktadır.Fatih Mahallesi Kaleburcu Sokak No:6 Sancaktepe/ İSTANBUL201,76 m2%1

13/01/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.