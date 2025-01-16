T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/1848 Esas

KARAR NO : 2024/1503

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11/09/2024 tarihli ilamı ile 141/1 maddesi gereğince 10 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Münür ve Nurcan oğlu, 10/05/1989 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı MUHAMMED SEVİNÇ tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

İlanın kendisine tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere verilen karar tebligat yerine geçerli olmak üzere ilan olunur. 15.01.2025