Giriş Tarihi: 17.01.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 00:53
T.C.
KEMALPAŞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Tedaş Genel Müdürlüğü tarafından aşağıdaki listede sıralı kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazların tapuda idare adına tescili ile mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacı ile 4560 sayılı kanun ile değilik 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 10. Maddesi gereğince mahkememizde açılmış bedel tespit ve tescil davalarında 1-Davacı Tedaş Genel Müdürlüğü'nün 09.09.2021 tarih,27-3439 no.lu nolu kamu yararı kararı ile kamulaştırmasına karar verildiği,2-Kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Kemalpaşa Şubesine yatırılacağı,
3-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihi itibariyle 2 hafta içinde mahkemeye yazı olarak bildirilmesi gerektiği,
4-Açılacak davalarda husumetin Tedaş Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği,
5-Maliklere çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılmayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan otuz(30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı iptal davası açabileceği,
6-Otuz(30) gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırma yapan idare adına tesciline karar verileceği hususlarındaki keyfiyet 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi uyarınca ilanen duyurulur.
Kamulaştırılan taşınmazın ili: İZMİR İlçesi: KEMALPAŞA
Mülkiyet/Daimi İrtifak Kamulaştırması
DOSYA NO KÖYÜ ADA PARSEL MALİKİ Alanı m²
|2024/464 Esas
|Dereköy
|116
|6 parsel
|Höriye Çelik
|501,78 m² irtifak
|2024/465 Esas
|Dereköy
|117
|30 parsel
|Neriman Kula
Şerife Düztaş
|315,27 m² irtifak
|2024/466 Esas
|Dereköy
|115
|33 parsel
|Safiye Topan vd.
|9,62m2 mülkiyet,
323,12m2'likirtifak
|2024/467Esas
|Dereköy
|109
|3 parsel
|Murat Özkaya vd.
|166,50 irtifak
|2024/468 Esas
|Dereköy
|106
|2 Parsel
|Halil İbrahim Seven
|1089,06 m² mülkiyet
597,34 m² irtifak
|2024/469
Esas
|Dereköy
|101
|19 parsel
|Mustafa Atış
|11,64 irtifak
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