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Giriş Tarihi: 17.01.2025 00:00

Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 00:53

T.C. KEMALPAŞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.
KEMALPAŞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Tedaş Genel Müdürlüğü tarafından aşağıdaki listede sıralı kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazların tapuda idare adına tescili ile mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacı ile 4560 sayılı kanun ile değilik 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 10. Maddesi gereğince mahkememizde açılmış bedel tespit ve tescil davalarında 1-Davacı Tedaş Genel Müdürlüğü'nün 09.09.2021 tarih,27-3439 no.lu nolu kamu yararı kararı ile kamulaştırmasına karar verildiği,2-Kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Kemalpaşa Şubesine yatırılacağı,
3-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihi itibariyle 2 hafta içinde mahkemeye yazı olarak bildirilmesi gerektiği,
4-Açılacak davalarda husumetin Tedaş Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği,
5-Maliklere çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılmayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan otuz(30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı iptal davası açabileceği,
6-Otuz(30) gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırma yapan idare adına tesciline karar verileceği hususlarındaki keyfiyet 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi uyarınca ilanen duyurulur.
Kamulaştırılan taşınmazın ili: İZMİR İlçesi: KEMALPAŞA
Mülkiyet/Daimi İrtifak Kamulaştırması
DOSYA NO KÖYÜ ADA PARSEL MALİKİ Alanı m²

2024/464 Esas Dereköy 116 6 parsel Höriye Çelik 501,78 m² irtifak
2024/465 Esas Dereköy 117 30 parsel Neriman Kula
Şerife Düztaş		 315,27 m² irtifak
2024/466 Esas Dereköy 115 33 parsel Safiye Topan vd. 9,62m2 mülkiyet,
323,12m2'likirtifak
2024/467Esas Dereköy 109 3 parsel Murat Özkaya vd. 166,50 irtifak
2024/468 Esas Dereköy 106 2 Parsel Halil İbrahim Seven 1089,06 m² mülkiyet
597,34 m² irtifak
2024/469
Esas		 Dereköy 101 19 parsel Mustafa Atış 11,64 irtifak

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02157616

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T.C. KEMALPAŞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
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