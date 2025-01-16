T.C.

KEMALPAŞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Tedaş Genel Müdürlüğü tarafından aşağıdaki listede sıralı kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazların tapuda idare adına tescili ile mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacı ile 4560 sayılı kanun ile değilik 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 10. Maddesi gereğince mahkememizde açılmış bedel tespit ve tescil davalarında 1-Davacı Tedaş Genel Müdürlüğü'nün 09.09.2021 tarih,27-3439 no.lu nolu kamu yararı kararı ile kamulaştırmasına karar verildiği,2-Kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Kemalpaşa Şubesine yatırılacağı,

3-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihi itibariyle 2 hafta içinde mahkemeye yazı olarak bildirilmesi gerektiği,

4-Açılacak davalarda husumetin Tedaş Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği,

5-Maliklere çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılmayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan otuz(30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı iptal davası açabileceği,

6-Otuz(30) gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırma yapan idare adına tesciline karar verileceği hususlarındaki keyfiyet 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi uyarınca ilanen duyurulur.

Kamulaştırılan taşınmazın ili: İZMİR İlçesi: KEMALPAŞA

Mülkiyet/Daimi İrtifak Kamulaştırması

DOSYA NO KÖYÜ ADA PARSEL MALİKİ Alanı m²

2024/464 Esas Dereköy 116 6 parsel Höriye Çelik 501,78 m² irtifak 2024/465 Esas Dereköy 117 30 parsel Neriman Kula

Şerife Düztaş 315,27 m² irtifak 2024/466 Esas Dereköy 115 33 parsel Safiye Topan vd. 9,62m2 mülkiyet,

323,12m2'likirtifak 2024/467Esas Dereköy 109 3 parsel Murat Özkaya vd. 166,50 irtifak 2024/468 Esas Dereköy 106 2 Parsel Halil İbrahim Seven 1089,06 m² mülkiyet

597,34 m² irtifak 2024/469

Esas Dereköy 101 19 parsel Mustafa Atış 11,64 irtifak