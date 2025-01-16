T.C. ŞIRNAK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO :2024/331 13/01/2025

Mahkememize açılan gaiplik davasının verilen ara kararı gereğince;

Davacının babası Yusuf İDİN'in 1996 yılından beri ve kardeşleri olan Akide İDİN ile Kadir İDİN'in 2016 yılından beri kaybolduğu ve kendilerinden bu güne kadar hiçbir haber alınamadığı gerekçesiyle gaipliğine karar verilmesini dava ettiğinden, gaipliğe karar verilmesi istenilen Şırnak Merkez Nüfusuna kayıtlı, Temer ve Meryem oğlu, Biryan 03/02/1945 doğumlu, T.C. 22691743172 nolu Yusuf İDİN, Yusuf ve Hatice kızı, Şırnak 08/06/1982 doğumlu, T.C. 22673743756 nolu Akide İDİN ile Yusuf ve Hatice oğlu, Şırnak 09/02/1990 doğumlu, T.C. 22667743984 nolu Kadir İDİN'i bilen ve tanıyanların veya kendilerinden haberi olanların ilan tarihinden sonraki 6 ay içinde mahkememize bilgi vermeleri ilanen tebliğ olunur.