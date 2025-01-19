BURSA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

9. HUKUK DAİRESİ'NDEN

İLAN

Davacı Murat Kaya tarafından davalı Fatih Yıldırım ve Merhamet Süper Market..Ltd.Şti. aleyhine açılan maddi ve manevi tazminat davasında; Bursa 4.İş Mahkemesi'nin 18/07/2024 tarih, 2017/124 Esas ve 2024/328 sayılı kararının, davacı vekilince istinaf edildiği, istinaf incelemesi neticesinde; Dairemizin 26/12/2024 tarih 2024/2100 Esas, 2024/2859 Karar sayılı kararıyla istinaf başvurusunun HMK'nın 353/1-b-1 maddesi gereğince ESASTAN REDDİNE karar verildiği, kararın davalı Fatih Yıldırım'ın (Küçükbalıklı mah.Okul cad.No:76/78 Osmangazi/BURSA) adresi meçhul kaldığından tebliğ edilemediği, adı geçen davalı hakkında işbu ilanın yayınlanma tarihinden itibaren 7 gün sonra tebligat yapılmış sayılarak, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde temyiz yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ olunur.