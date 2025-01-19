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Giriş Tarihi: 20.01.2025 00:00

BURSA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 9. HUKUK DAİRESİ'NDEN İLAN

BURSA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
9. HUKUK DAİRESİ'NDEN
İLAN

Davacı Murat Kaya tarafından davalı Fatih Yıldırım ve Merhamet Süper Market..Ltd.Şti. aleyhine açılan maddi ve manevi tazminat davasında; Bursa 4.İş Mahkemesi'nin 18/07/2024 tarih, 2017/124 Esas ve 2024/328 sayılı kararının, davacı vekilince istinaf edildiği, istinaf incelemesi neticesinde; Dairemizin 26/12/2024 tarih 2024/2100 Esas, 2024/2859 Karar sayılı kararıyla istinaf başvurusunun HMK'nın 353/1-b-1 maddesi gereğince ESASTAN REDDİNE karar verildiği, kararın davalı Fatih Yıldırım'ın (Küçükbalıklı mah.Okul cad.No:76/78 Osmangazi/BURSA) adresi meçhul kaldığından tebliğ edilemediği, adı geçen davalı hakkında işbu ilanın yayınlanma tarihinden itibaren 7 gün sonra tebligat yapılmış sayılarak, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde temyiz yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02159088

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BURSA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 9. HUKUK DAİRESİ'NDEN İLAN
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