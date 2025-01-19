Giriş Tarihi: 20.01.2025 00:00
T.C.
AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2024/28 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/28 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Sultanhanı İlçesi, Sultanhanı Köyü, 885 Ada 6 Parsel
Yüzölçümü : 2.521,72 m2
Kıymeti : 450.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 26/02/2025 - 10:06
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 28/03/2025 - 10:06
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Sultanhanı İlçesi, Sultanhanı Köyü, 885 Ada 7 Parsel
Yüzölçümü : 2.448,83 m2
Kıymeti : 440.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 26/02/2025 - 10:16
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 28/03/2025 - 10:16
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Sultanhanı İlçesi, Sultanhanı Köyü, 886 Ada 5 Parsel
Yüzölçümü : 3.785,73 m2
Kıymeti : 680.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 26/02/2025 - 10:26
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 28/03/2025 - 10:26
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Sultanhanı İlçesi, Sultanhanı Köyü, 911 Ada 9 Parsel
Yüzölçümü : 2.500 m2
Kıymeti : 1.120.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 26/02/2025 - 10:36
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 28/03/2025 - 10:36
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İl, Sultanhanı İlçe, SULTANHANI Mahalle/Köy, 959 Ada, 8 Parsel, Aksaray İli, Sultanhanı İlçe ...
Adresi : Aksaray İli, Sultanhanı İlçesi, Sultanhanı Köyü, 959 Ada 8 Parsel Sultanhanı / AKSARAY
Yüzölçümü : 2.391,11 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 720.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 26/02/2025 - 10:46
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 28/03/2025 - 10:46
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Sultanhanı İlçesi, Sultanhanı Köyü, 959 Ada 14 Parsel
Yüzölçümü : 2.936,16 m2
Kıymeti : 600.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 26/02/2025 - 10:56
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 28/03/2025 - 10:56
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Sultanhanı İlçesi, Sultanhanı Köyü, 959 Ada 15 Parsel
Yüzölçümü : 2.394,11 m2
Kıymeti : 600.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 26/02/2025 - 11:06
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 28/03/2025 - 11:06
8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Sultanhanı İlçesi, Sultanhanı Köyü, 971 Ada 4 Parsel
Yüzölçümü : 3.369,95 m2
Kıymeti : 670.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 26/02/2025 - 11:16
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 28/03/2025 - 11:16
9 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Sultanhanı İlçesi, Sultanhanı Köyü, 984 Ada 14 Parsel
Yüzölçümü : 2.184,55 m2
Kıymeti : 435.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 26/02/2025 - 11:26
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 28/03/2025 - 11:26
10 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Sultanhanı İlçesi, Sultanhanı Köyü, 1242 Ada 4 Parsel
Yüzölçümü : 598 m2
Kıymeti : 180.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 26/02/2025 - 11:36
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 28/03/2025 - 11:36
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02159052