Giriş Tarihi: 20.01.2025 00:00
T.C.
ANKARA BATI 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2023/1073 Esas
GAİPLİK İLANI
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen FATMA YILMAZ gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.10/01/2025
GAİP TC KİMLİK NO : 15292860430
ADI SOYADI : FATMA YILMAZ
BABA ADI : AHMET
ANA ADI : HANİFE
DOĞUM TARİHİ : 07/11/1974
DOĞUM YERİ : ELDİVAN
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