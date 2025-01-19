T.C.

DEVREK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/1107 Esas

Mahkememize açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan yargılamasın verilen ara kararı gereğince: Dava konusu: Zonguldak ili, Devrek ilçesi, Burhanoğlu Köyü 122 ada 1 parsel ve 101 ada 307 parsel sayılı taşınmazlar arasında kalan, dosyamız arasında bulunan 19.10.2020 tarihli bilirkişi raporuna göre 2001 tarihli memleket haritalarında yol ve tarla olarak açık olarak gözüktüğü ve 1958 tarihli memleket haritasında orman vasfında olduğu ve A harfi ile gösterilen 488,81 m² de bulunduğu, keşif sonrası tanzim edilen 22.10.2020 tarihli bilirkişi raporunda, Zonguldak ili, Devrek ilçesi, Burhanoğlu Köyü 122 ada 1 parsel ve 101 ada 307 parsel sayılı taşınmazlar arasında geçen yolun 2007 yılı için yüzölçümü 488,81 m², birim fiyatı 8,53 TL, değerinin ise 4.169,55 TL olduğu, 2020 yılı için yüzölçümü 488,81 m², birim fiyatı 15,41 TL, değeri 7.532,56 TL olduğunun belirtildiği, 03.11.2020 tarihli bilirkişi raporuna göre davaya konu yolun (488,81 m²) 6831 sayılı orman kanununun 1.maddesine göre 122 ada 1 numaralı orman parseli içinde orman sayılan yerlerden olduğunun belirtildiği, 16.10.2024 tarihli bilirkişi ek raporunda ise Zonguldak ili, Devrek ilçesi, Burhanoğlu Köyü 101 ada 307 parsel sayılı taşınmaza komşu 5,6,7,8,18,19 nolu parseller ve 122 ada 1 parsele komşu parsellerin ise 8,11,12,13 nolu parseller olduğu, işbu parsellere tapu ve vergi kaydı uygulanmadığı, aynı zamanda herhangi bir belgeye dayandırılmadan tespit yapıldığının tespit edildiği belirtildiği ve bilirkişi raporları eklerinde krokilerin mevcut bulunduğu anlaşılmıştır.

Yukarıda özetleri yapılan bilirkişi raporları ve ek raporları ile krokilere ilişkin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde itiraz davası açabilecekleri veya Devrek Sulh Hukuk Mahkemesinin 2023/1107 esas sayılı dosyasına itirazda bulunabilecekleri, belirtilen süre içerisinde itiraz eden bulunmaması ya da itiraz yerinde görülmez ise tescile dair karar verileceği hususu 4721 sayılı TMK'nun 713/4 ve devamı maddeleri uyarınca ilan olunur. 02.01.2025