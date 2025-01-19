T.C.

KESKİN ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Dosya No : 2020/164

Karar No :2024/732 Karar Tarihi :07/11/2024

07/11/2024 tarihinde Resmi Belgede Sahtecilik suçundan sanık Şerahmad ve Zahra oğlu, 1999 Afganistan doğumlu Ahmad Nuri, sanık Mohammed Rafet ve Nurena oğlu, 2000 doğumlu Ased Han, sanık Gulmuhammed ve Skene oğlu, 2001 Afganistan doğumlu Rehman Ahmedi hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonucunda yukarıda tarih ve numarası yazılı karar ile sonuç olarak;

"1- 5271 Sayılı CMK'nın 12 ve devamı maddeleri gereğince, sanıkların üzerine atılı eylemi nedeniyle mahkememizin YETKİSİZLİĞİNE,

2-Sanıkların üzerine atılı eylem nedeniyle 5237 Sayılı TCK'nun 292/1 , 58 ve 53/1 maddeleri gereğince cezalandırılması istemi ile açılan kamu davasında, atılı suçla ilgili delilleri değerlendirme, tartışma, görev ve yetkisi Tatvan Asliye Ceza Mahkemelerine ait olduğundan, dosyanın TATVAN NÖBETÇİ ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NE GÖNDERİLMESİNE," karar verilmiştir.

Sanıkların tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiş olup 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye Geneli 50.000 üstü bir gazetede İLANEN TEBLİĞİNE karar verilmiştir. İşbu ilamın ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, süresi içerisinde yasal yollara başvurulmadığı taktirde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 09/01/2025