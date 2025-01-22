İLAN

T.C.

BODRUM

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/252 Esas

DAVACILAR : CEVAT ÇOLAK (26800888730 T.C.)

SEDAT ÇOLAK (26818888166 T.C.)

DAVALI : MALİYE HAZİNESİ

Davacılar tarafından Maliye Hazinesi aleyhine Mahkememize açılan Tapu İptali Ve Tescil davasında;

Davalı Hazine yararına el konulan dava konusu Muğla İli, Bodrum İlçesi, Kumbahçe Mahallesi, Manastırardı Mevkii,cilt 1, Kütük sayfa no 23 de yazılı şekilde1188 ada, 1 parselde kayıtlı ( eski 95 ada, 12 parsel) çalılık ve taşlık arazinin davacılar adına tespit ve tescili talepli işbu dava açılmış olmakla;

Dava konusu taşınmaz hakkında hak iddiası bulunanların ve davaya katılmak isteyenlerin TMK'nın 713. Maddesi gereğince, ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Mahkememize başvurmaları, başvurulmadığı taktirde taşınmazın tesciline karar verilebileceği hususu; TMK'nın 713. Maddesi gereğince ilan olunur.