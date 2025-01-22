T.C. DENİZLİ 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/654-2024/655-2024/656-2024/657-2024/658 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

DavacıTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ tarafından mahkememizin;

1)2024/654 Esas sayılı dosyasından davalı MAHMUT ORHAN aleyhine Denizli ili Merkezefendi İlçesiYeşilyayla Mah. 237 Ada 3 parsel sayılı taşınmaz davalıya ait iken 10.487,42 m² büyüklüğündeki taşınmazın 529,90 m²'lik kısmında irtifak hakkı alanında kamulaştırma kararı verildiği,

2)-2024/655 Esas sayılı dosyasından davalı MUHAMMED ENES ELBEY aleyhine Denizli ili Merkezefendi İlçesi Yeşilyayla Mah. 237 Ada 33 parsel ve Denizli ili Merkezefendi İlçesi Yeşilyayla Mah. 233 Ada 10 parsel sayılı taşınmazlar davalıya ait iken 237 ada, 33 parsel sayılı 24.244,96 m² büyüklüğündeki taşınmazın 20,50 m² ve 74,30 m² olmak üzere toplam 94,80 m²'lik kısmında mülkiyet, 1.657,97 m²'lik kısmında irtifak hakkı alanının ve 233 Ada, 10 Parsel sayılı 32.001,44 m² büyüklüğündeki taşınmazın 1.272,86 m²'lik kısımda irtifak hakkı alanında kamulaştırma kararı verildiği,

3)2024/656 Esas sayılı dosyasından davalı AHMET ASLAN aleyhine Denizli ili Merkezefendi İlçesi Yeşilyayla Mah. 233 Ada 63 parsel sayılı taşınmaz davalıya ait iken 44.408,48 m² büyüklüğündeki taşınmazın 56,40 m²'lik kısmına mülkiyet hakkı ve 2.434,75 m²'lik kısımda irtifak hakkı alanında kamulaştırma kararı verildiği,

4-)2024/657 Esas sayılı dosyasından davalı HASAN BERK aleyhine Denizli ili Merkezefendi İlçesi Hacıeyüplü Mah. 454 parsel sayılı taşınmaz davalıya ait iken 20.000,00 m² büyüklüğündeki taşınmazın 1.370,04 m²'lik kısmında irtifak hakkı alanında kamulaştırma kararı verildiği,

5)2024/658 Esas sayılı dosyasından davalılar FADİM DOĞAN-GÜNER AYDEMİR-GÜVEN YILMAZ-NEVRİYE YILMAZ-NURCAN KAVCAR aleyhine Denizli ili Merkezefendi İlçesi Hacıeyüplü Mah. 487 parsel sayılı taşınmaz davalılara ait iken 47.600,00 m² büyüklüğündeki taşınmazın 2.392,08 m²'lik kısmında irtifak hakkı alanında için kamulaştırma kararı verildiği,

Kamulaştırmayı yapan kurumun TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ olduğu,

Davalının 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,

Davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne yöneltmesi gerektiği,

Davalıların yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı/davalılar adına açtırılacak T.C. Vakıflar Bankası Bereketli Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur. 23/12/2024