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T.C. İSTANBUL 12. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2021/183 Esas

DAVALI : MUHAMMAD ANAS IRSHAD

Davalının bildirilen adreslerinde tebligat yapılamamış olduğundan davalı Muhammad Anas Irshad'a tahkikat duruşma gününün tebliğine,

Duruşma günü olan 17/04/2025 günü saat: 11:10'da duruşmada hazır olmanız, geçerli bir mazeretiniz olmadan duruşmaya gelmediğiniz takdirde karşı tarafın da hazır olmaması yada yargılama devam etmek istememesi halinde dosyanın işlemden kaldırılacağı, diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda ise yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sone erdiği duruşmada HMK 184-186 maddeleri gereğince sözlü yargılamaya geçileceği, duruşmanın ertelenmesi halinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve HMK'nın 150. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda karar verileceği, tahkikat duruşma gününün tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.20/01/2025