T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/482 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Kamulaştırmayı yapan davacı Teiaş tarafından davalılar Cengiz Kılınç, Özer Kaya, Veysel Kılınç, Yunus Kılınç adına tapuda Yazıhan İlçesi Yazıhan Köyü Karabaş Mevkii 164 ada 3 nolu parse taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/482 esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 02/01/2025