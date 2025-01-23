T.C. BAŞKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü vekili Av. MÜRSEL HAZIR tarafından aşğıdaki listede sıralı, kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazların kamulaştırma işlemlerinin yapılarak tapuda kurum adına tescili ile Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi gereğince Mahkememizde açılmış bulunan bedel tespit ve tescil davalarında;

1.Davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğünce kamulaştırma planı gereğince kamulaştırılmasına karar verildiği,

2.Kamu Yararı Kararı doğrultusunda kamulaştırmanın yapılmasına,

3.Kamulaştırma Bedelinin hak sahibi adına barkaya yatırılacağı,

4.Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibarin on(10) gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

5.Dosyaların duruşmalarının Başkale Asliye Hukuk Mahkemesi salonunda yapılacağı ; davalılara duruşma gününü bildirir davetiyelerin tebliğ edileceği, Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluğunda yargılama ve işlem yapılacağı,

6.Açılacak davalarda husumetin TEİAŞ Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği,

7.Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılmayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilan tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal ve Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

8.Otuz(30) gün içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazlardan kamulaştırılan alanın kamulaştırmayı yapan kurum adına tesciline karar verileceği,

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi uyarınca ilanen duyurulur.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN

İLİ : VAN İLÇESİ : BAŞKALE VASFI: ARSA/TARLA

DOSYA NO MALİK İLÇESİ KÖY-MAH ADA-PARSEL KAMULAŞTIRMA m²

2024/946 Gürgin Dündar. Başkale Erek 124 ada 55 5.404,03 m² ve 11,05m²

2024/946 Gürgin Dündar. Başkale Erek 124 ada 44 21,94m²

2024/946 Gürgin Dündar. Başkale Erek 124 ada 45 678,22m² ve 29,21m²

2024/948 Ahmet Dündar Başkale Erek 124 ada 134 346,11 m²

2024/948 Ahmet Dündar Başkale Erek 123 ada 70 1.639,25 m²

2024/950 Orhan Yakut Başkale Erek 120 ada 102 4.025,44 m²

2024/952 Aydın Arslan Başkale Erek 101 ada 38 4.826,60 m²

2024/954 Şemsettin Çelik Başkale Erek 120 ada 98 654,42 m² ve 213,05 m²

2024/968 Zekiye TataroğularıBaşkale Örencik 106 ada 3 328,53 m²

2024/972 Abbas Demirhan Başkale Ortayol 218 ada 47 920,64 m²

2024/974 Gökmen Demirhan ve diğ.Başkale Ortayol 218 ada 48 537,59 m²

2024/976 Cafer Demirhan Başkale Aşağıküme 148 ada 18 12.223,31 m² ve 121,00 m²

2024/978 Ahmet Kereman ve diğ.Başkale Aşağıküme 147 ada 5 1.065,72 m²

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