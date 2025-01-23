Giriş Tarihi: 24.01.2025 00:00
T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/507 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : ÇANAKKALE
İLÇESİ : MERKEZ
MAHALLE/KÖY : YAPILDAK
MEVKİİ : TEPE ARKASI
ADA NO : 146
PARSEL NO : 1
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 7.082,87 m²
KAMULAŞTIRILAN KISIM : 1.726,39 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : ENVER TURAN
FATMA TURAN
MÜRVET TURAN
ÖZGE TAN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/507 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 21.01.2025
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