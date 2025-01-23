T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/507 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : ÇANAKKALE

İLÇESİ : MERKEZ

MAHALLE/KÖY : YAPILDAK

MEVKİİ : TEPE ARKASI

ADA NO : 146

PARSEL NO : 1

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 7.082,87 m²

KAMULAŞTIRILAN KISIM : 1.726,39 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : ENVER TURAN

FATMA TURAN

MÜRVET TURAN

ÖZGE TAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/507 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 21.01.2025

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