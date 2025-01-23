İLAN

T.C. MUT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/39 Esas

DAVALILAR : 1- DEMET TÜTÜNCÜ

2- LEVENT TÜTÜNCÜ

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından Demet Tütüncü ve Levent Tütüncü aleyhine Mersin ili Mut ilçesi Dağpazarı Mahallesi 115 ada 27 sayılı taşınmaz için Kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) davası açıldığı, Demet Tütüncü ve Levent Tütüncü'nün Türk vatandaşlığından çıktıkları, taraflarına yapılan tebligat işlemlerinin sonuçsuz kaldığı bu nedenle taraflara tebligatların yapılamadığı görülmekle;

Davacı vekili dava dilekçesinde Mersin ili, Mut ilçesi, Dağpazarı mahallesi, 115 ada 27 parsel sayılı taşınmaz üzerine kamulaştırma şerhi konulmasını, dava konusu taşınmazın 1,799,87 m²'lik irtifak hakkı ve direk-trafo yeri isabet eden 9,52 ²'lik alanda mülkiyet hakkı tesisi için kamulaştırma bedelinin tespiti ile Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş adına tapuya tescilini talep ve dava etmiştir.

Fen bilirkişisi raporunda dava konusu taşınmazın 17.761,04 m² lik tarla vasfında olup Şakir Göse adına kayıtlı olduğu,üzerinde; Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Lehine 1.799,87 m² ile irtifak hakkı ve 9,52 m² direk yeri isabet eden alanda mülkiyet hakkı tesisi kurulmasına, kadastro parseli olarak kayıtlı olduğu, teknik bilirkişiler taşınmazın toplam kamulaştırma bedelinin 17.301,36TL olduğu, Mut 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2019/197 D.İŞ sayılı dosyası ile acele el koyma bedeli olarak 5.589,60 TL ödendiği, fark olarak11.711,76 TL ödenmesi gerektiğini belirtmişlerdir.

Mahkememizce dava dilekçesi ve bilirkişi raporlarının özetimin DEMET TÜTÜNCÜ ve LEVENT TÜTÜNCÜ yönünden ilanen tebliğine karar verildiğinden:

Dava dilekçesi ve bilirkişi raporlarına karşı ilanın yapıldığı tarihten itibaren iki hafta içinde beyanda bulunulabileceği hususu ilanen tebliğ olunur.